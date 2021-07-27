楚宣、張哲豪到深山出外景。（民視提供）

楚宣、張哲豪到深山出外景。（民視提供）

楚宣跟張哲豪日前為了民視八點檔《黃金歲月》到山上取景，劇中張哲豪為了幫飯店向范鴻軒取得合作意向書、在總裁爸爸面前有好的表現，與楚宣施展苦肉計留在山上過夜。楚宣表示，雖然觀眾僅看到短短的幾個畫面，卻是劇組耗時一整天才完成。兩人在畫面裡一直在打蚊子、揮蒼蠅，其實都是真的，常常一場戲拍完兩個人都餵飽了蚊子。

楚宣表示，劇組為了真實呈現雞農深山獨居的感覺，真的找一個超級隱密的地方，拍攝前一天收到通告，看到外景的地點，她還再三確認，因為導航顯示來回要兩百多公里，深怕路況不熟，她還提早出門，果然當天真的在山中迷路，而且路道超窄，只有一台車能過的寬度，她說真的是手心冒汗的到達目的地，只是到了現場看到山上的美景，剛剛的緊張感全拋到腦後。她透露自己很少機會去山上踏青，這次透過拍戲有機會到雲霧深山裡，真的是很不錯的體驗。

張哲豪表示，當天他是搭劇組的車上山，還不小心迷航了，正當大家還在車上休息時，突然有人發出驚嘆聲：「外面是梅花鹿嗎？」他當下向窗外一看，真的有幾隻梅花鹿在樹林裡，那種感覺好奇妙，且瞬間大家很有默契將車速減慢移動。第一次拍八點檔就體驗到深山的生活，張哲豪說有時家人會關心近況，他就會傳當下的環境照給他們，他笑說如果不說在拍戲，家人都以為他在山區渡假。

令張哲豪印象深刻的是，這場戲因為屋主是雞農，周遭都要有雞走來走去，所以拍攝不只是演員要就位，連雞也要就位，常常聽導演喊說「那個雞又不見了」，惹得大家噴笑出來。