每年夏季備受期待的台南七股海鮮節，今年因受疫情關係，可能會延到9月後舉行，七股區長顏文穗表示，親子最愛的摸文蛤活動，盡量在遵守防役規則下舉行，每年報名秒殺的海鮮七寶宴，今年將暫停，但是小旅行、寫生比賽等較無群聚風險的活動，還是照常舉行，歡迎遊客到七股嘗海鮮、體驗漁村魅力。

七股海鮮節活動可追溯至縣市合併前，已有10多年歷史，藉由漁業生態及社區人文體驗活動，帶動地方觀光產業，推廣地方漁業特色，近年舉辦的小旅行、七寶宴、摸文蛤活動更場場秒殺、爆滿。

已連辦9年的七寶宴，因用料不計成本，就算是在夏季豔陽下搭棚辦桌，仍吸引老饕連年報名，不過今年為了防疫，七股區長顏文穗表示，因為場地難找、辦桌防疫有難度，七寶宴將取消，消息傳出許多民眾都覺得十分惋惜。

顏文穗說，由於疫情趨緩，公所還是緊鑼密鼓計畫海鮮節活動，視疫情狀況做滾動調整，小朋友最愛的畫畫活動，疫情趨嚴前已有上百人報名，將持續舉行，並且考慮多開放名額，活動詳細日期與進行方式會再公布。

至於每年在六孔仔觀光赤嘴園舉辦的挖文蛤體驗活動，親子攜手下水享受「摸文蛤兼洗褲」樂趣，吸引數千人參加，去年還造成附近道路塞車長達6公里。顏文穗說，挖文蛤體驗受到民眾喜愛，公所今年將繼續辦理，但時間可能要延到9月之後。

名額有限的小旅行活動，往年也是梯梯爆滿，不僅可大啖在地海鮮美食，還可搭船遊潟湖、鹽田踩龍骨水車，飽覽魚鄉風光、體驗新鮮有趣食魚之旅，今年一樣將再度推出。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，三級防疫已經有一段時間，民眾在家也悶壞了，希望在中央防疫指引下辦好海鮮節活動，能讓民眾到海邊旅遊散心，同時推廣食魚教育，但活動仍會視疫情滾動調整細節，讓民眾玩得開心又安全。