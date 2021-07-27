ROC女子體操隊勇奪東奧團體金牌。（美聯社）

女子體操團體決賽27日爆冷，美國隊意外敗北只拿下銀牌（166.096分），多來首次遭到擊敗，由ROC女團摘金（169.528分），英國女團銅牌（164.096分）。美國傳奇女將拜爾斯(Simone Biles)鎖定的6金霸業夢碎，她在跳馬的時候，原本要使出空中轉體兩圈半著地，結果她只轉了1圈半就著地，而且著地時看起來有些吃力。後來拜爾斯讓隊友代替，自己先行離場。

美國體操隊簡短聲明：「拜爾斯因為健康因素退出女團決賽，我門將會逐日觀察她的情況是否可以繼續比賽。」

自從2010年以來，美國女子體操隊所向無敵，包辦世錦賽與奧運全數的團體金牌。這次ROC女子體操隊來勢洶洶，預賽居然力壓美國隊，令美國媒體擔憂。上屆美國隊還以誇張的大差距獲勝，這次決賽在拜爾斯退場之前，美國隊已經落後ROC女團了。

拜爾斯要創下單屆奧運體操6金的機會落空，而且追平5金紀錄也出現變數，她預賽在個人高低槓就只拿到第10名，她前面居然卡了4位ROC女將。後來大會依規定刷掉兩位ROC女將（每隊只能晉級兩人），才讓拜爾斯擠進去。