第一銀行舉重隊好手陳玟卉今(27)日在本次東京奧運以抓舉103公斤、挺舉127公斤及總和230公斤，勇奪女子組64公斤量級銅牌。陳玟卉的精采表現，舉國歡騰，第一銀行加碼頒發25萬元獎金。

第一銀行表示，該行長期贊助舉重運動，提供營養金及教練資源予潛力選手，這次奧運中第一銀行贊助3名選手，除了陳玟卉亮眼表現外，男子選手高展宏於7月25日61公斤量級挑戰中，中途因傷未能完成賽程，在賽場中展現的鬥志仍然受到高度肯定，雖敗猶榮，另外還有男子選手謝昀庭，也將在8月4日比賽。

第一銀行也透過教練團表達關懷，鼓勵選手好好休息恢復體力，未來一定還有機會為國爭光。

第一銀行表示，為協助台灣體育運動發展，長期投入資源扶持優秀選手，也希望發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內運動更為蓬勃，協助更多體壇優秀選手不斷「追求卓越、邁向第一」。