《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日在節目公布蔡英文7月國政民調，他表示蔡英文民調已脱離死亡交叉了，「蔡英文總統的表現，讓我非常服氣」。對此，郭正亮分析表示，通常死亡交叉都會一路往下，回升2%應不足以稱得上「扭轉」，因為「這個幅度太小了」，正負支持度還是處於糾纏。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

吳子嘉23日在《關鍵時刻》節目，揭露該報所做蔡政府7月國政民調，總統蔡英文信任值是48.6%、不信任值是47.7%，此外，蔡英文滿意度為49.6%、不滿意度48.4%。吳子嘉說，蔡英文應該算是脱離死亡交叉了，民調勢開始止跌，「蔡英文總統的表現，讓我非常服氣」。

郭正亮27日上宅神朱學恒臉書直播，談及吳子嘉說法，郭正亮說，吳子嘉是指蔡英文民調回升2%，但他認為，通常死亡交叉後支持度都會一路往下，回升2%也不足以稱得上「扭轉」，因為這個幅度太小了，正負支持度還是處於糾纏。

前民進黨立委郭正亮。(郭正亮提供)

但郭正亮也分析，蔡英文民調會回升，主要原因有2點，第一，本土疫情已有所緩和，並降低警戒至第二級。第二，民間1500萬劑BNT疫苗採購合約完成，雖然還沒進來台灣，但這會讓民眾的心理比較穩妥。

前民進黨立委郭正亮、朱學恒。(影/朱學恒的阿宅萬事通事務所)

對於吳子嘉指出，蔡英文民調20~29歲7月的民調滿意度近6成5，比上月50%成長十幾個百分點，郭正亮也分析，這些回升支持者分布明顯集中在桃竹苗，這其實重疊了很多因素。第一，桃園市和新竹市是民進黨的鄭文燦和林智堅執政。第二，衛福部醫福會執行長王必勝過去進駐衛福部桃竹苗前進指揮所和竹科，這會讓人覺得防疫有得分，畢竟王必勝也是屬於執政團隊的一員。