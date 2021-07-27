拜低利率和經濟反彈所賜，歐洲家庭6月借款上升。歐洲央行（ECB）27日公布，6月銀行對家庭放款年增4％，高於5月的年增3.9％，回復2015年來的增加趨勢，2020年新冠肺炎中斷該趨勢。6月銀行對企業放款年增1.9％，與前月持平。