拜低利率和經濟反彈所賜 歐洲6月家庭借款回升 21:132021/07/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜低利率和經濟反彈所賜，歐洲家庭6月借款上升。歐洲央行（ECB）27日公布，6月銀行對家庭放款年增4％，高於5月的年增3.9％，回復2015年來的增加趨勢，2020年新冠肺炎中斷該趨勢。6月銀行對企業放款年增1.9％，與前月持平。 歷年8月新興股市表現佳 澎湖疫苗涵蓋率全台第一 兼顧防疫與經濟 #歐洲 #銀行 #家庭 #借款 #經濟反彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》供應吃緊 美國6月新屋銷量跌至14月新低 15:582021/07/27 財經 紓困4.0啟動 6月退票金額月減二位數 19:022021/07/27 財經 《國際經濟》印度本財年GDP 上看9％ 14:502021/07/27 財經 降級警戒 激勵民眾消費信心 7月CCI大升 11:062021/07/27 財經 《國際經濟》創5年新高 印尼Q2外人直接投資年增近2成 16:322021/07/27 財經 封城衝擊消費 澳洲家庭支出減弱 21:042021/07/27 財經 私立幼兒園8月開學 綠委籲教育部補助提前 10:462021/07/27 政治 疫情比去年嚴重 綠委主張發1.2萬元「6倍券」、效期一年 10:572021/07/27 政治 壽險員6月業績 12年最悽苦 04:102021/07/27 財經要聞 Inspire the Future 2021 BMW Kids Campus 8月2日線上報名起跑 19:512021/07/27 汽車情報-汽車新聞 陸企馳援河南 掀起野性消費 04:102021/07/27 全球財經 財經熱門新聞 股市危機暴增？美實質殖利率轉負暴跌 這類投資人剉咧等 - 財經 靜待FOMC會議 美股開盤下跌200點 英特爾挫3％ - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 連大多頭都喊跌 美股要變天了？華爾街鐵嘴驚揭變臉時間點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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