奇異第二季業績 優於預期 21:092021/07/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工業巨擘奇異（GE）第二季業績超越市場預期，自由現金流意外回復正值。奇異第二季營收年增9％至182.8億美元，調整後每股盈餘達5美分，反觀一年前同期為每股虧損26美分。工業部門自由現金流約達4億美元，分析師原預估負3.38億美元。 財報優於預期 法人：明年賺五個股本 不畏上游零件缺貨 特斯拉上季獲利創新高 #奇異 #億美 #第二季業績 #工業 #自由現金流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 校園重啟在即 美開學季支出 可望創新高 04:102021/07/27 全球財經 陸Q2宏觀槓桿率降2.6個百分點 連3季下降 12:412021/07/27 財經 《國際金融》重量級財報發布前 美股期貨走低 16:322021/07/27 財經 基本面及資金面齊吹暖風 有助A股動能延續 13:132021/07/27 財經 運輸成本高漲 孩之寶第三季要漲價 23:042021/07/27 財經 圓展樂看今年上半年表現符合內部預期 16:392021/07/27 財經 美股創新高之後 法人：類股的輪動將有助多頭行情續揚 12:002021/07/27 財經 《半導體》力成H2營運逐季揚 資本支出上看170億元 16:492021/07/27 財經 捷流閥業董事會 推舉楊大中續任董事長 17:462021/07/27 財經 《半導體》超豐Q2獲利連4季登峰 H1營運創5高 15:242021/07/27 財經 華爾街預期星巴克上季營收近乎倍增 09:132021/07/27 財經 財經熱門新聞 股市危機暴增？美實質殖利率轉負暴跌 這類投資人剉咧等 - 財經 靜待FOMC會議 美股開盤下跌200點 英特爾挫3％ - 財經 針對台積電！從7奈米延宕到強攻晶片製造 英特爾能重奪霸權？ - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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