工業巨擘奇異（GE）第二季業績超越市場預期，自由現金流意外回復正值。奇異第二季營收年增9％至182.8億美元，調整後每股盈餘達5美分，反觀一年前同期為每股虧損26美分。工業部門自由現金流約達4億美元，分析師原預估負3.38億美元。

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