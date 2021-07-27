楊洋、迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》開播4小時播放量破億。（WeTV提供）

由WeTV獨家播出，改編自大陸言情小說天后顧漫作品的陸劇《你是我的榮耀》，在無數網友期待下終於開播，一上線便創下近期戲劇新紀錄，4小時全網播放量突破1億，上線僅8集就被網友直接宣布為「BG之光」（Boy和Girl的縮寫，意指異性CP組合），網上一片好評，男女主角楊洋與迪麗熱巴被讚根本一比一神還原小說。

《你是我的榮耀》劇情講述女明星喬晶晶（迪麗熱巴飾），高中時期因暗戀學霸男神于途（楊洋飾），鼓起勇氣告白卻遭拒絕，10年過去，喬晶晶成為了星光閃耀的女明星，而當年學神于途卻成為於夢想和現實掙扎中的航天工程師，兩人分別多年，卻意外在手遊「王者榮耀」中巧遇，楊洋再演遊戲高手，讓熱巴在劇中展現戲中戲發揮「亮晶晶」演技，成功收服男神成為自己的遊戲老師進行一對一教學。第3集兩人10年後重逢，楊洋在沒心理準備的情況下見到老同學，從原本驚訝眼神到嘴角不自覺揚起，對著迪麗熱巴說出「好久不見」，這一幕便開啟兩人即將上演的雙向愛情，而「榮耀夫婦」一眼瞬間的畫面，也成為本劇的首個經典場面。

楊洋與迪麗熱巴因超級匹配的顏值被封為「史上顏值最高的CP」，兩人劇中互相開撩，自然脫口而出的曖昧台詞讓人少女心噴發，像是「不跟你開（遊戲）房間行嗎」、「你怎麼這麼皮」等，兩人更在遊戲中假扮男女朋友，還沒正式交往就已經瘋狂撒糖，看得網友好開心。

楊洋劇中展現更帥氣成熟演技，注重細節的演出，再次成功塑造角色，迪麗熱巴詮釋的女明星則是美出新高度，每一個小動作小表情都戳中網友的心，她還在第一集開金口大唱改編兒歌〈小毛驢〉的〈蔡文姬之歌〉，被讚實在是太可愛！《你是我的榮耀》在WeTV全網獨播，每周一至周三20：00準時更新上線，會員可搶先看6集。