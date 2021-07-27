韓國男團「ASTRO」時隔4個月帶著第八張迷你專輯《SWITCH ON》回歸歌壇，以「ASTRO送給ASTRO的禮物」為概念，創作出只屬於ASTRO的音樂潮流，讓大家看見身為ASTRO的成長。最新主打歌〈After Midnight〉的預告影像一釋出，可以感受到專屬於他們的清涼少年感，讓人迫不及待想趕快聽到ASTRO的新歌，令人萬分期待。

這張專輯由6位成員全體一起參與作詞作曲，包含了各自的特色，也裝載了ASTRO出道5年以來的深厚情感。主打歌〈After Midnight〉由車銀優作詞，是首能感受到ASTRO清涼能量的歡快曲風，適合在盛夏無限循環，日前在ASTRO所公開的預告影片中，成員身穿印有「SWITCH ON」字樣的白色T-Shirt搭配牛仔褲，展現了貼合夏日的清爽少年感，令人好奇新作品會以什麼樣的風格呈現。

除了逐步公開新專輯預告，團綜《ASTRO ZONE》也是歌迷的熱門話題。睽違5年放假的ASTRO一起出門旅遊，並在度假宿舍中為了贏得烤肉和單人房，挑戰經典遊戲「寂靜中的吶喊」及「殭屍遊戲」。在「寂靜中的吶喊」中，成員們接連爆出聽不懂的「外星語」，甚至還向工作人員耍賴，只為獲得豐厚的晚餐食材，讓人捧腹大笑；玩「殭屍遊戲」的過程中更是慘叫聲不斷，被粉絲笑說「以為在演恐怖片」，活潑逗趣的模樣超圈飯。

ASTRO 8th Mini Album《SWITCH ON》將於8月2日正式發行，台灣預購時間為8月1日截止，購買者就能參加台灣獨家「親筆簽名專輯」、「台灣限定小卡」、「ASTRO簽名拍立得」、「ASTRO台灣獨家問候影片」等抽獎活動，相關詳情可洽主辦單位CL Creative ＆ Entertainment官方臉書專頁。