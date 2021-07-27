新冠疫情防疫標準27日起降為二級警戒，基隆市自5月19日開始實施三級警戒以來首度允許餐飲內用，知名廟口夜市27日傍晚開始湧現大量人潮，整個夜市街區人山人海。(黃子明攝)

基隆廟口、愛四路夜市首日復市，晚上人潮爆滿。（陳彩玲攝）

基隆廟口、愛四路夜市首日復市，其中廟口僅28間攤商恢復營業，愛四路則約5成，但晚上人潮爆滿，連攤商都意外遊客會不斷湧入，準備的食材火速賣完。市府為嚴防破口祭出十大指引，卻有許多店家並未落實「雙罩一套」。

中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情警戒降為二級，基隆市同步開放餐廳內用，廟口、愛四路夜市更重新開張，市長林右昌下午3點半前往視察並宣導「加強版十大防疫指引」。

林右昌表示，市府為迎接廟口及愛四路夜市解封，特別制訂「加強版十大防疫指引」，包括所有攤商比照市場「雙罩一套」配備；全面實施實聯制；攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者邊走邊吃、更不可以脫口罩抽菸；夜市路中禁止設攤，維持動線順暢；另外也鼓勵消費者自帶環保餐具等。

廟口夜市27日傍晚開始湧現大量人潮，有的遊客還脫下口罩邊走邊吃。(黃子明攝)

廟口夜市攤商雖依防疫規定設置隔板，但擺法都不一致，有的未落實梅花座安排或保持社交距離。(黃子明攝)

約莫下午5點，愛四路夜市攤商陸續開始擺攤，一到下班時間湧入眾多遊客，賣甘草芭樂的蔡姓老闆表示，第一天恢復營業怕沒有客人，只準備平常7成的量，原以為只會賣1箱芭樂，但沒有想到人潮這麼多，現在賣了快2箱，若依現況預計晚上9點半就能賣完，收工回家。

一名從台北來的民眾則說，今天特地到基隆夜市買晚餐，他認為夜市第一天恢復營業，人潮多不意外，並認為周末會更多，他進一步指出，如果台北還是持續禁止內用，廟口夜市的遊客可能會持續增加。

遊客不斷湧入夜市，若未做好防疫恐造成破口，記者現場直擊，許多攤商並未落實雙罩一套，主要是未配戴面罩或手套，隔板設置也有落差，只盼民眾和攤商能自律遵守防疫指引。