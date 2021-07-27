基隆廟口、愛四路夜市首日復市，其中廟口僅28間攤商恢復營業，愛四路則約5成，但晚上人潮爆滿，連攤商都意外遊客會不斷湧入，準備的食材火速賣完。市府為嚴防破口祭出十大指引，卻有許多店家並未落實「雙罩一套」。
中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情警戒降為二級，基隆市同步開放餐廳內用，廟口、愛四路夜市更重新開張，市長林右昌下午3點半前往視察並宣導「加強版十大防疫指引」。
林右昌表示，市府為迎接廟口及愛四路夜市解封，特別制訂「加強版十大防疫指引」，包括所有攤商比照市場「雙罩一套」配備；全面實施實聯制；攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者邊走邊吃、更不可以脫口罩抽菸；夜市路中禁止設攤，維持動線順暢；另外也鼓勵消費者自帶環保餐具等。
約莫下午5點，愛四路夜市攤商陸續開始擺攤，一到下班時間湧入眾多遊客，賣甘草芭樂的蔡姓老闆表示，第一天恢復營業怕沒有客人，只準備平常7成的量，原以為只會賣1箱芭樂，但沒有想到人潮這麼多，現在賣了快2箱，若依現況預計晚上9點半就能賣完，收工回家。
一名從台北來的民眾則說，今天特地到基隆夜市買晚餐，他認為夜市第一天恢復營業，人潮多不意外，並認為周末會更多，他進一步指出，如果台北還是持續禁止內用，廟口夜市的遊客可能會持續增加。
遊客不斷湧入夜市，若未做好防疫恐造成破口，記者現場直擊，許多攤商並未落實雙罩一套，主要是未配戴面罩或手套，隔板設置也有落差，只盼民眾和攤商能自律遵守防疫指引。
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