奧運「五朝元老」40歲老將莊智淵27日晚間在東京奧運桌球男單16強賽遭遇埃及選手阿薩爾，結果雙方打到最後第7局才分勝負，莊智淵終場3比4輸給阿薩爾，無奈在男單16強止步，不過他的東奧之旅還沒結束，接下來還有男團要打。

一開賽阿薩爾就用刁鑽且積極的球路壓制莊智淵，第1局很快就以11比8拿下，不過莊智淵第2局馬上找到破解之道，逐漸靠著經驗與實力取得領先優勢，最後以11比6拿到第2局，雙方打成1比1平手，看來這場比賽將進行得很漫長。

來到第3局，莊智淵雖一度以6比8落後，隨後卻連追兩分打平，可惜阿薩爾接下來也連拿3分，以11比8拿下第3局勝利重新搶回領先；第4局莊智淵很快取得5比1領先，阿薩爾卻追成6平，幸好莊智淵隨即回神，11比7拿下此局。

到了誰贏就先聽牌的第5局，阿薩爾在4比4平手之後，一口氣連拿6分，就算莊智淵連追5分回來，仍以9比11輸掉第5局；莊智淵在第6局始終保持領先，一度取得8比5領先，接著他毫不客氣以11比5拿下這一局，也讓雙方戰成3平。

比賽來到最後一局，雙方仍然形成你來我往局面，可是阿薩爾率先突破3比3僵局，趁著莊智淵發球失誤連拿3分，莊智淵也馬上連追3分，可惜莊智淵看來體力快要耗盡，最後仍以7比11輸掉了這場男單16強大戰。