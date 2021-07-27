花蓮縣政府明天將在北中南3區，替縣內1401名國中教職員、及21日未接種的134名國小教職員施打疫苗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情警戒降至2級，教育部開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構等場所，花蓮縣政府雖已替縣內立案短期補習班的老師造冊並報至中央，不過目前尚未被核定，為使家長及孩子安心，縣府將在明天，於花蓮市中華國小活動中心，免費替立案短期補習班人員快篩。

教育處指出，19日已上傳第一階段補教業者疫苗名冊，共540人有施打意願，名冊已報教育部；第二階段將在30日報教育部，確切施打日期須待中央指示辦理，不過迄今名冊尚未核定，縣府已持續反映，盼能讓補教業者盡速完成疫苗接種，使得教學與學習盡快回歸正軌。

教育處也因應二級警戒指引，針對課照中心及補習班，未接種疫苗或接種未達14天者，須提供3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天要定期快篩，為減輕補教業者的負擔，將在明天於中華國小活動中心設置快篩站，免費替補習班人員快篩。

教育處提醒，為維護學員健康，短期補習班復課需公告容留人數，每人至少有2.25平方公尺活動空間，密閉空間及無對外窗不予開放，學生座位固定，不可隨意更換，非該班學生不得進入教室。每日進行班舍環境清潔及消毒作業，機構場域每周需全面大消毒。交通車接送服務仍應落實防疫措施。

另外，縣府明天將在北中南3區，分別替縣內1401名國中教職員、及21日未接種的134名國小教職員施打疫苗。

教育處提醒，目前教育人員專案疫苗造冊配送與COVID-19公費疫苗預約平台雙軌併行，專案造冊的老師亦可進入中央平台預約登記，若在等待專案期間，收到中央簡訊通知接種疫苗，也請儘速前往指定地點施打，藉以在開學前提高施打率，提升保護力。