更新傷亡數：德國西部城市勒沃庫森 (Leverkusen) 的錢伯克化學工業園區(Chempark)發生爆炸，包括拜耳化工公司(BAYGn)和朗盛化工公司(LXSG)都有廠房遭殃，火勢現已撲滅，但已知造成1死4失蹤31傷。

路透社報導，爆炸事故發生在當地時間上午 9 點 40 分，消防單位立即前往滅火與施救，救出 12 名輕傷人員另有 4 人受重傷。此外，還有5人失踪。

化工廠爆炸，引發嚴重黑煙。(圖/路透社)

而德國的世界電視台援引消防部門的話法，已確定1人死亡。目前還不清楚是否是原先失踪者之一。

現場飄散濃厚的刺鼻氣味，警方立即要求附近的居民儘可能留在室內，並關閉門窗，而且也應該關閉空調系統，減少戶外的有毒氣體進入室內。

Wegen der Explosion in Leverkusen sind Feuerwehr Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz. Ausmaß und Schadenslage sind laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. https://t.co/G8ag8mrswz pic.twitter.com/XrWsoahcFz — WDR aktuell (@WDRaktuell) July 27 2021

目前尚不清楚爆炸原因，不過警方已知，爆炸地點不在錢伯克園區的核心區域，而是在垃圾處理場和垃圾焚燒區。據未證實的說法，是垃圾焚燒區的一處燃油槽著火引發的爆炸。