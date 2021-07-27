東京奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在小組賽最後一戰以2比1局數立刻印尼世界第1組合，在小組賽首戰吞敗後笑納2連勝及8強門票，由於奧運男雙在8強出爐後要重新抽籤安排對戰組合，今晚大會進行抽籤，「麟洋配」8強將出戰世界排名第4的地主日本組合遠藤大由／渡邊勇大。

奧運和羽球年終賽一樣採取小組賽加淘汰賽的賽制，雙打男雙、女雙及混雙各16組隊伍參加，每組有一支種子隊，分組前二晉級8強，小組賽產生的8強會重新抽籤定出對戰組合。

經過抽籤後，王齊麟／李洋8強賽將遭遇日本組合遠藤大由／渡邊勇大，從「麟洋配」2019年成軍後，和這支日本組合交手過1次，當時「麟洋配」直落二落敗，不過那次交手是王齊麟／李洋成軍第1年，如今兩人默契更好，經過小組賽首場落敗後也釋放壓力，將努力衝擊對手，希望締造中華羽球隊男雙首進奧運4強的紀錄。

明天（28日）上午8點（台北時間，以下同）世界球后戴資穎出戰法國籍大陸裔齊雪霏，晚間5點40分男單周天成、王子維分頭出擊，周天成對抗加拿大華裔選手楊燦（Brian Yang），王子維對壘愛爾蘭籍越南裔阮日（Nhat Nguyen），3位好手也要爭取勝利，希望可以讓羽球隊全員前進8強。