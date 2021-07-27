D.O.將專輯主題定為「共鳴」。（愛貝克思提供）

演歌雙棲的韓團「EXO」D.O.，透過EXO的活動展現其魅力的歌聲、卓越的唱功以及強烈的表演，獲得全球的高人氣。身為團體中主唱之一的他，曾於2014年演唱電影《失業女王聯盟》主題曲、2019年發表SOLO曲〈沒關係〉 等，出道9年終於推出首張個人專輯，成為團體中第6位SOLO成員，專輯如其歌手有著溫暖的氛圍，發行後獲網友一致好評，並橫掃59國iTunes專輯排行榜 ，空降韓國各大專輯實體銷售通路單日銷售排行榜冠軍，寫下嶄新的紀錄。

首張個人專輯乘載著D.O.許多的心血，專輯名稱由D.O.親自取名，冀望能像他從「공감（韓文共鳴）」一詞中感受到的巨大能量般，帶給聽眾正能量與好的影響力，而專輯的籌備重點則聚焦於自己想要做的、想嘗試的音樂上，也因為其很喜歡木吉他的聲音、覺得聽著很舒服，所以在收錄歌曲的基準上特別選定有木吉他元素的歌曲。另外D.O.也親自為主打歌〈Rose〉填詞，並參與收錄曲〈Im Fine〉的作詞，對此D.O.解釋因專輯主題定為「共鳴」，帶著希望能撫慰聽眾的想法，繼〈沒關係〉後再度挑戰了作詞。提到主打歌〈Rose〉，D.O.介紹該曲是首能突顯輕快吉他節奏的acoustic folk風格歌曲，有著任何人都能輕易跟著唱的亮點。

此外，首張SOLO作之所以額外收錄主打歌〈Rose〉的英文版本與收錄曲〈再次 愛情 〉的西班牙語版本，是因歌曲的Demo分別就是英文與西班牙文，D.O.聽到時覺得歌詞和歌曲的氛圍很好，都想呈現給大眾才有此決定。在在展現了D.O.溫暖的特質，獲得一致好評，金宇彬也在IG上傳聆聽主打歌〈Rose〉的認證照，大喊「都敬秀萬歲」，為D.O.應援，趙寅成則在近日的訪問上盛讚D.O.，說道「D.O.已經做得很好，順利地服完兵役，出了專輯，感覺變得更游刃有餘。音樂和演技都做得很好，今後更令人期待」。《공감(Empathy) - The 1st Mini Album》已在台和韓國同步數位發行。