中央流行疫情指揮中心今指國高中教師只造冊還沒核准施打疫苗，要求停止施打，桃園市長鄭文燦「逆時中」表示，桃園市已經完成國中教師的疫苗施打，明天也將完成高中教師的疫苗施打，強調有其必要性。

鄭文燦說，目前國小教師及幼兒園、課照中心都已經完成疫苗專案接種，各縣市都準備因應暑假期間國高中教學準備工作，指揮中心也宣布降二級後補習班恢復營運的防疫指引，我們希望教師的健康權益能夠普及化、一致化，因此，也在7月27日至7月29日，安排國高中教師及補習班教師的疫苗施打，這也是各縣市共同的作法。

鄭文燦說，目前桃園市已經完成國中教師的疫苗施打，明天也將完成高中教師的疫苗施打。目前國高中加上補習班教師約1萬8千餘人，出席率略高於7成，代表有其必要性。

鄭文燦說，他了解中央調配疫苗很辛苦，但教師疫苗施打都是專案性質，與1922全民預約系統有別。桃園市政府會依照指揮中心規定，在第四輪預約接種，提供12萬7千人的預約量，一共開設社區疫苗接種站（37站），並開放合約醫院（19家）、診所（107家）、衛生所（13家）等，讓預約登記的民眾都打得到，進一步提高疫苗的人口覆蓋率，配合中央疫情指揮中心的計畫，逐月達到群體免疫的目標。