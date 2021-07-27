中央氣象局表示，明(28)日起西南風增強，除了南部下雨時間變長，整天都有陣雨或雷雨，中部也有短暫陣雨或雷雨，北部則是午後有雷陣雨；周六(31)日起受低壓帶影響，中南部下雨時間更長，且雨勢明顯，北部及東半部地區將整天都有陣雨或雷雨；此外，氣象專家賈新興提醒，周六以後低壓帶內不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會。

又有熱低壓？全台變天時間曝 氣象局最新說明｜2021.07.27

明天是大學指考日，氣象局指出，明起西南風開始增強，台灣附近水氣增多，南部地區降雨時間拉長，整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部的降雨雖較為短暫，不過會比今天多一些，至於其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨的範圍會比今天更廣，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，明起挾帶水氣的西南風，讓南部天氣不穩定，全天都容易有明顯雨水，短時間內可能降下大量雨水。(圖/氣象局)

溫度方面，北部及東半部出現36度以上高溫的地方多，大台北及桃園甚至有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，中南部高溫約33到35度，中部也有局部36度以上高溫發生的機率。

27至28日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四、周五(29日、30日)南部下雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；周六至下周二(31日至8月3日)西南風偏強及低壓帶影響，天氣更加不穩定，中南部雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨。

賈新興在臉書指出，根據歐洲模式和美國模式預報顯示，31日後，台灣受大低壓帶籠罩影響，且大低壓帶內不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，氣象局則表示，目前模式變動性仍大，氣象局持續關注中。