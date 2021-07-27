立委林昶佐日前遭萬華環南市場自治會長林勝東及攤商洗臉後，深陷罷免危機，未來動向成為各界關注焦點，而前民進黨立委郭正亮更指出，原本民進黨台北市議員王世堅打算到萬華參選立委，但因黨內決定禮讓林昶佐而未果。不過，宅神朱學恒指出，不論如何，林昶佐是沒有下一屆了，但若王世堅2024年要到萬華參選立委，情況可能不太樂觀，而郭正亮則認為事無絕對。

朱學恒27日晚間邀請郭正亮在臉書上進行直播，兩人聊到立委選舉時，朱學恒表示，若王世堅2024要到萬華參選，情況感覺不太樂觀，雖然王世堅本人彈性很大，但他的辦公室主任，是那種非常傳統、老派的民進黨員，郭正亮則說，「 他身邊這種朋友很多」。

朱學恒指出，現在要去萬華選立委，再拿以前那種老派的東西可能沒用，「人家剛幹掉一個林昶佐，不管怎麼樣，林昶佐沒有下一屆了，再拿和林昶佐一樣老、一樣保守的方式去選萬華，可能沒辦法」。郭正亮回應，「堅哥基層動員有一套」。

朱學恒補充，「但別忘了，萬華已經有一段時間不是他的選區」，郭正亮對此表示同意，並指因為40歲以下那一代人有新的互動的方式。同時，朱學恒忍不住直言，自己每次一想到和王世堅辦公室主任聯絡，「感覺就好像在跟辜寬敏聯絡，講什麼都說你們心懷惡意」。

朱學恒認為，現在民進黨要在2022年和2024年選戰要贏，中間選民一定要爭取，但郭正亮認為，「有時候政治是這樣，如果你的對手不構成替代選項，選民沒得選，或者乾脆不投票」。

朱學恒分析，王世堅在中正、萬華地區的優勢，是下一屆真的沒人可以跟他打，朱學恒不認為林昶佐還有臉出來，而國民黨也沒有人，台北市議員鐘小平搞罷免還被人家罵。郭正亮則說，「鐘小平要整合黨內」，朱學恒又說，「鐘小平現在不是國民黨，就算他推罷免成了，也不算他的，這個本身是一個很大的問題」。