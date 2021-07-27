全國疫情警戒降級，國產署公告降級後首批都更宅標售，共計有2大建案44戶，包含豪宅指標、位於台北市中正區「正隆天第」6戶，以及台北市文山區「南方莊園」38戶預計8月17日開標。

國產署官員表示，過去即使全國三級警戒，但是南方莊園詢問度很高，再加上過去該案銷售成績都很好，所以對這批都更宅標售具信心。

根據財政部公告，正隆天第6戶的面積約有百坪以上，標售底價在1.02億元到1.05億元，每坪單價在百萬元以上。

以及南方莊園38戶，總價從1817萬元到3616萬元，每坪單價在60萬到72萬元。

市場人士分析，由於政府的信用管制，豪宅貸款成數受到限制，加上資金流動等因素，豪宅目前在市場上較不受歡迎，預期正隆天第賣相可能較差；至於南方莊園總價偏低，並且單價相較於當地新成屋價格每坪70到80萬元相對便宜，預期南方莊園還是會受到市場歡迎。

目前疫情雖然降級，但是仍然相當緊張，所以看屋上國產署也相當謹慎。

國產署副署長游適銘表示，以這次南方莊園為例，雖然開放現場看屋，但是僅從8月2日到6日；9日到12日開放下午2點到3點、以及下午3點到4點兩個時段看屋，每個時段上限為20人。

但是如果公告期間，疫情若再緊張或升級的話，國產署也會視疫情情況再進行調整。