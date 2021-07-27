永野芽郁（右）與戶田惠梨香演警察拍檔獲好評。（KKTV提供）

正在演出《秘密內幕～女警的逆襲》以新人女警一角獲好評的永野芽郁日前傳感染新冠病毒，她最初呈現脱水症状，一度以為是中暑，PCR檢查後發現陽性反應，目前正在家休養中。不過她在戶田恵梨香與永野芽郁雙主演的《秘》劇，在最新ORICON的日劇評比「今夏日劇中滿足度調査（7月6日～7月12日播映期間）」中登上滿足度榜第1位，以些微差距勝鈴木亮平主演の《TOKYO MER～行動急診室》。

日網民向來對「形象可愛」的藝人極度苛刻，容易被批「裝可愛」，但永野芽郁的可愛顯然抓住多數人的心，得到當地全世代女性觀眾支持，滿足度調查中共獲得95點（滿點100），其中「主演者」獲18點（滿點20），「主演以外卡司」獲19點、「劇情」獲18點，總評接近滿分。不少意見認為「永野與戶田搭擋精彩」、「三浦翔平與山田裕貴兩人搞笑恰到好處」、「一堆配角好厲害」」、「角色個個型格鮮明」。

第2名《TOKYO MER》也不惶多讓，「主演」20滿點、「主演以外卡司」19點，總評獲94點，有觀眾盛讚「主角鈴木亮平台詞、樣貌、氛圍全完美」同劇賀来賢人的帥酷角色也獲不少關注。