取自賴清德臉書(體育署提供)

取自賴清德臉書(體育署提供)

繼郭婞淳摘金之後，我國女子舉重選手陳玟卉也奪銅。蔡英文總統表示，「當玟卉振臂高呼的那一刻，我們也都為玟卉歡呼！」副總統賴清德也以「舉」國歡騰形容，「看到你比賽結束的喜極而泣，我們也為你感到無比的驕傲！」

蔡英文在臉書恭喜陳玟卉拿下舉重第二面獎牌！她說，今晚的舉重女子64公斤級賽事，競爭極度激烈，每位選手都拿出最大的鬥志，不斷堆高成績，直到最後一刻才分出了勝負！最終陳玟卉以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤的成績，奮勇拿下銅牌。「當玟卉振臂高呼的那一刻，我們也都為玟卉歡呼！」

賴清德指出，這是陳玟卉第一次參加奧運，她以無畏的氣勢，發揮平時訓練成果，面帶自信的笑容，刷新自己的紀錄，以抓舉103公斤，挺舉127公斤，總和230公斤拿下銅牌。

他說，舉重是與自己的競賽，每次多舉起一公斤都是對自己的超越，雖然在賽場上只是那麼一舉，但是背後需要付出的努力，絕對不比其他運動少。「謝謝玟卉為台灣再奪下一面獎牌，看到你比賽結束的喜極而泣，我們也為你感到無比的驕傲！」