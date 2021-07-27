威秀影城以《自殺突擊隊：集結》的角色配合梅花座。（摘自威秀影城臉書）

疫情警戒27日降為二級，雙北電影院條件式微解封，喜樂時代影城為了因應雙北不同的條件式微解封，將於29日恢復營業，除了全面於開業前配合新北防疫新政策絲毫不敢大意外，更進行全面性防疫清潔與大消毒，還特地拍攝40秒影片，全影城各部門齊聲宣布「我們準備好了」，誓言將重新打造一個舒適、安全的觀影環境，準備迎接影迷回流。

影片中，包括售票、販賣餐飲、驗票至放映部等，皆有專業服務人員，全程配戴口罩，保持一貫笑容，為的是要讓前來觀影的民眾感到親切、安心感，同時顯示出各部門間，彼此團結一心，堅守崗位的信念，即使面對目前影城餐飲尚未解封，喜樂時代影城仍然隨時做好準備，樂觀期待餐飲解封日的到來。影城內部除了進行「全面防疫大消毒」外，更要求所有上班員工除了體溫、口罩等自主管理，更須採檢PCR陰性後才能排班上工，一方面保障員工健康安全外，更讓所有消費者能更放心進入戲院觀賞電影，全館各處亦配置多處「乾洗手」，以利觀眾隨時進行手部酒精消毒。

喜樂時代影城大部分影廳皆規劃為30至50人的巨幕「微影廳」，搭配執行梅花座後，同時間同影廳觀賞電影人數最多控制在約莫10至15人。隨著巨石強森主演《叢林奇航》、馮迪索主演《玩命關頭9》等強檔大片接棒來襲，不僅向第一線抗疫天使勇士們致敬，搭配政府擴大施打疫苗的計畫進行，凡民眾持新冠肺炎疫苗接種卡觀賞「指定電影」，一律可享全票的半價優惠外。即日起也推出「包廳防疫方案」：平日週一至四不分早晚場，最低10人、2800元即可包場，並加贈每人一張小可小爆餐券（餐券無兌換期限，可於禁食政策解除後至影城兌換）。入場前也需掃QR Code「實聯制」、「台北通」與「配戴口罩」等防疫措施，希望能在觀賞電影時，也能帶給消費者更多安全感。

威秀影城將強力執行三明治消毒法，並以實聯制登記，讓觀眾無接觸入場，為了迎接DC英雄片《自殺突擊隊：集結》上映，台中大遠百、高雄大遠百威秀影城IMAX影廳，以及MUVIE CINEMAS巨幕廳將以梅花座的方式，放上17位自殺突擊隊角色的人形立牌，陪大家一起享受大銀幕震撼效果。秀泰影城也提供「拋棄式防疫座椅布」，並祭出7月31日前線上購票「免手續費」優惠，希望觀眾可以安心進電影院。國賓影城則將設備再升級，「4K RGB 雷射雙機投影」加上「杜比沉浸式全景聲」，將帶給影迷絕無僅有的觀影饗宴。