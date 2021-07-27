法國外貿銀行2021中國企業監測系列指出，在主要經濟體中，中國大陸企業債務占GDP比例最高，近期經濟增長的逐步放緩可能會暴露出一些企業潛在的流動性問題， 債券市場的違約金額正在上升，增加了危機蔓延的風險。中國人行二周前已下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋出長期資金約1兆人民幣，以支持經濟發展及因應中小企業資金需求，

法國外貿銀行經濟研究團隊，從三個角度分析企業健康和信用風險之間的聯繫：槓桿、利息負擔和償債能力。整體而言，2019年以來中國企業債務增速有所放緩，隨著貨幣政策側重減少流動性並降低企業融資成本，利息負擔也有所減輕。加之企業營收擁有基數效應加持，其償債能力有所提升。

不過，該團隊強調，不同行業和類型的企業之間仍有所差異，現階段國有企業（SOE）債務情況惡化，民營企業（POE）情況有所改善，不同於2019年的情況。國企槓桿率提高，利息負擔幾乎沒有減輕，償債能力沒有改善；民營企業儘管其償債能力明顯提高，但也不能完全避免信用風險。

此外，也有產業別的差異，房地產行業的壓力正在加大，因為面臨融資監管收緊、預估未來融資成本可能上升；法國外貿銀行認為房地產屬於“舊經濟”行業，償債能力明顯弱於“新經濟”和其他行業，這主要是因為房地產在舊經濟中所占比重較大，而從國企和房地產商的角度看來，企業健康狀況的變化，反映出政府支持比以往任何時候都重要。