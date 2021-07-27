繼知名遊戲實況主珊迪Sandy日前證實因為視訊鏡頭被駭，讓她私密生活慘被偷拍外流，現在網路上更瘋傳一段長相激似知名網紅青青的視訊露點片外流，且影片更長達3分46秒，隨著謠言越演越烈，也讓青青今(27日)不得不藉著IG限時動態澄清回應。

前JFK女郎青青擁有精緻五官與波濤洶湧的好身材，原本在網路上就擁有不少粉絲支持的她，去年更因為捲入知名YouTuber放火的仙人跳疑雲，聲名大噪，外界一度懷疑是青青和男友陳男設局仙人跳，青青還為此舉行記者會澄清自己清白。

瘋傳視訊私密片外流，青青IG回應。(取自青青IG)

近日高調隨著公司團隊遠赴美國接種輝瑞疫苗的青青，人紅是非多，日前網路上更瘋傳一段女主角長相神似她的視訊不雅片。據看過的人私下表示，影片中女主角只穿一條內褲，大膽露兩點對著視訊鏡頭擺出不同撩人姿勢，素顏模樣更是與青青有幾分神似，只不過皮膚較黑，甚至因此被懷疑該影片應是青青未整形前所流出。

隨著網路謠言越演越烈，青青今(27日)也終於藉著IG限時動態回應，直指若有外流影片，早就傳得滿天飛，更何況影片女主角跟她長得也不像，強調：「我從來不玩交友軟體唷！請勿上當。」

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