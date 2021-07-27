聯邦公開市場委員會(FOMC)將在周二(27日)召開為期2日的利率決策會議，市場關注貨幣政策緊縮是否有新消息，因為上次的會議內容暗示，多名票委認為2023年將出現2次升息，然而，美國實質殖利率轉負值並繼續下探，這導致許多退休基金擔憂獲利遭到侵蝕。

據金融時報報導，10年期美國公債的實質殖利率、也就是把通膨計算在內，投資人實際拿到的報酬率，於26日下探最多6個基點、達-1.127%，創歷史新低紀錄。此外，北京當局打擊大陸互聯網巨頭，甚至還要對大陸補教業開刀，這嚴重衝擊港股、陸股走勢，導致停留在亞洲的資金擔憂報酬率受到衝擊，將資金匯回美國債市避險。此外，夏季美股市場交投冷清，這也放大波動性。

歐元區實質殖利率也在周一寫下歷史新低。該指標轉負且下探，讓退休基金傷透腦筋，這等於是推升其他報酬比債券更優勢的資產。從去年來看，黃金與股市的表現就因實質殖利率走低而勁揚，10年期平衡通膨率(break-even rate)、也就是相同到期年限的美債與美國抗通膨債券殖利率利差，26日來到2.33%，較5月高點回落，但仍超過美國聯準會(Fed)設定的2%目標。

花旗全球總經策略師Jamie Fahy表示，即便目前經濟復甦依舊強勁，但是市場已經開始將前景目標從再通膨(reflation)逐步轉移至停滯性通膨（stagflation），也就是經濟成長停滯與通膨同時存在，這將導致物價攀升，企業獲利衰退以及消費者支出萎縮、失業率走升等負面影響。