世界衛生組織今天發布全球菸草流行最新報告，強調需應對電子菸等新型菸草產品的威脅，指菸草公司的目標很簡單，即吸引另一代人對尼古丁上癮，必須阻止。

世衛組織（WHO）報告表示，製造電子尼古丁傳送系統（例如電子菸）的菸草產業正使用大量誘人香味的產品，以及一些誤導性說法向兒童和青少年兜售，兒童接觸後未來使用菸草產品的可能性比未接觸者高出3倍。

根據這項報告，目前有32個國家禁止銷售電子尼古丁傳送系統、79個國家採取如禁止在公共場所使用、禁止廣告、促銷和贊助、或要求在包裝上加註健康警語等措施。但仍有84個國家未以任何方式監管或限制。

世衛呼籲各國阻止民眾開始使用這些產品，以保護後代。世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，尼古丁高度致癮，必須更好地管制電子尼古丁傳送系統產品。

而世衛組織非傳染性疾病和傷害事務全球大使、彭博慈善基金會創始人彭博（Michael Bloomberg）說，隨傳統香菸銷量下降，菸草公司一直在積極推銷新產品，遊說政府鬆綁監管。菸草業的目標很簡單，即吸引另一代人對尼古丁上癮。「我們不能讓這種事情發生」。

世衛組織健康促進司司長柯雷屈（Rudiger Krech）說，這些新菸草產品多樣化且推陳出新，很難監管其尼古丁濃度和風險水準，更有一些產品被標榜為「不含尼古丁」，但測試表明往往含有致癮成分，這是菸草業顛覆和破壞控菸措施的一種方式。

報告指出，目前全球估計有10億吸菸者，其中約80%生活在低收入和中等收入國家。菸草每年導致800萬人死亡，其中100萬人死於二手菸。（編輯：黃自強）1100727

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