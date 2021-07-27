國內新冠肺炎疫情持續延燒，台灣各縣市也因為為期2個多月三級警戒影響甚大。台灣民眾黨立委高虹安指出，今(27日)解封，她實際走訪台中東海商圈，觀察商圈人流和防疫情況，聽到地民眾陳述，東海藝術街商圈店家因疫情影響，從5月中管制開始，業績大幅下滑8成。高虹安說，她期盼在疫情降級後，大家能夠走進商圈。

高虹安27日走訪台中東海藝術街商圈。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

高虹安今日在臉書PO文表示，應東海藝術街商圈主委郭達鴻邀請，她和台灣民眾黨台中市黨部團隊，來到藝術街新地標「老派之旅裝置藝術」。這是東海商圈這兩年來致力於「商圈品牌化」新的吉祥物，希望透過這個可愛的雕塑，傳達出商圈特有的「老派精神」。

高虹安指出，聽在地民眾陳述，東海藝術街商圈店家因疫情影響，從5月16日管制開始，業績大幅下滑8成；希望在疫情降級後，大家能夠走進商圈、能夠多多支持在地的業者。

高虹安也透露，當地藝術商圈得裝置藝術其實大有來頭，頭戴碗公帽、戴防風鏡、騎上70年代打檔摩托車的雕塑品正是「老派之旅裝置藝術」，作者是在地年輕藝術家黃姿瑜，目前就讀東海大學美術研究所，念大學時即住在藝術街。創作構想是她想到小時候爸爸叔叔騎著打檔機車的模樣，有著時光的美好記憶；期望透過他們的設計之眼所表現出的訊息，更能傳達出東海藝術街商圈的品牌價值。

最後，高虹安也希望，喜愛「慢」「漫」的人，能來東海藝術街商圈逛逛。