台灣「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運女子59公斤級比賽，為台灣奪下首面金牌，同時打破奧運新紀錄，讓全台民眾欣喜若狂。不少藝人也緊盯轉播，為郭婞淳打氣。向來是奧運迷的蔡昌憲興奮說道：「第一次抓舉真的是被郭婞淳的實力嚇到，實在是太厲害了，越看越熱血。舉起那一刻，真的跟老婆一直起雞皮疙瘩又很感動。」

蔡昌憲大讚郭婞淳是「力與美完美的展現」，「她的每一舉，動作跟神情真的都超美，一直捨不得出門工作，想看完頒獎」。他在粉絲專頁拍下比賽過程，「會一直分享在臉書是怕有些人沒時間看，我先記錄下精彩片段大家可以回味」。

曾寶儀大讚郭婞淳姿態優雅，在比賽前也秀出與郭婞淳合影，並把比賽畫面錄影與粉絲分享。影片中她興奮吶喊，熱血加油聲令人振奮，她更形容自己「緊張到要燒聲了」；陳昭榮也激動表示：「奧運金牌！台灣神力女超人！」更直喊要好好慶祝一番，「金牌耶，悶很久了！必須慶祝」。唐從聖讚道：「看她一派輕鬆的樣子，居然破了奧運紀錄，金價有影，讚啦！」

超馬好手林義傑也在臉書感動寫下：「看完舉重金牌賽！是一個人的武林，跟自己比賽。心中早已無境界」，表達自己對郭婞淳的敬佩之心。此外，「黑人」陳建州、郭彥甫、亮哲、哈遠儀、吳建恆和蔡尚樺等人都守在電視機旁，越洋替郭婞淳奪金喝采。