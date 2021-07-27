雷虎科技（8033）及雷虎生技（6493）27日分別召開股東常會。其中，雷虎科通過三千萬股額度內的私募普通股案，雷虎生通過300萬股私募普通股案，均用於充實營運資金及擴大營運規模等用途。雷虎科兼雷虎生董事長陳冠如表示，雷虎科9月底將交給中華電信三套「機動式防救災行動通訊平台」（每套含三架無人機、地面發電機、高空纜線與電腦控制系統），總價五千萬元。

另雷虎科也與華視、中華電信合作開發5G高畫質、高解析度的轉播無人機，試圖開拓無人機新市場。 雷虎科去年度EPS0.03元，股東常會通過不配發去年度股利；雷虎生去年度股利，採季配，僅第一季每股配息2元之後，第二、三季及第四季決議不配息。雷虎科與雷虎生均看好今年營運表現，可優於去年度。

此外，雷虎科的瓶蓋訂單，今年第一季正式生產出貨，每月出貨1500萬個，月產值550萬元，全部交給愛之味集團轉投資關係企業的台灣第一生化科技，雷虎科未來有意在嘉義大埔美精密機械園區租地設廠，計畫生產瓶胚，藉以擴大生產寶特瓶（PET）包材布局。

陳冠如說，因瓶蓋與瓶胚同時生產、銷售，可滿足客戶一次購足的訂單要求，有利於增加客戶與包材採購量。此外，雷虎科旗下矽膠生產線，也生產「呼吸器零件」，提供新冠肺炎呼吸器廠商組裝之用。

至於雷虎科介入電動車超級充電樁計畫，陳冠如透露，這是公司未來新的發展項目，其設點除鎖定重要交通要塞外，擬將爭取高公局未來可能釋出國道服務區休息站車位安裝充電樁的商機。

另雷虎科5D高畫質、高解析度的轉播無人機，具高畫質、低延遲效果，目前已做出原型機，正在測試、演練及展出，新產品今年會角逐「台灣精品獎」，該款轉播無人機型，最終目標希望用於軍用勘察，才能擴大產品銷售量。

雷虎科另一款新產品-「大型汽油無人載具」，還在測試中，此機種最大特色，是載重能力高與飛行時間較長，且此款直升機好處，是不用跑道起降，機動性強。

鑑於一般採用電力型大型無人機，因電池續航力與飛行時間，迄今還沒有得到重大突破發展，所以，這款「大型汽油無人載具」，具有市場競爭力，將成為雷虎科CX-180無人機之後，另一個可打進防救災體系的無人載具。