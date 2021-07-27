國際貨幣基金組織（IMF）下調亞洲新興經濟體今年的經濟增長預測，因為變種新冠病毒病例激增，以及疫苗接種速度緩慢，令該地區的復甦前景蒙上了陰影。其中，IMF對中國今年經濟增長的預測下修0.3個百分點，至8.1％，因為公共投資和財政支持減緩。

香港信報報導，在最新的全球經濟展望（WEO）中，IMF預計，亞洲新興經濟體今年將增長7.5％，較4月的預測下調1.1個百分點。降幅高於整體新興經濟體0.4個百分點的下調幅度。IMF把新興亞洲明年的經濟增長預測上調0.4個百分點，至6.4％。

IMF表示，印度在3至5月爆發第二波新冠疫情，信心從這次挫折中恢復的速度可能較為緩慢，印度的增長前景因此被下調；而東協五國也有類似情況，最近的感染潮正在拖累經濟活動。

IMF將印度今年經濟增長預測調降3個百分點，至9.5％；對印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南組成的東協五國的增長預測調降0.6個百分點，至4.3％。

IMF指出，東南亞已成為高傳染性Delta變種病毒的全球重災區，促使許多國家實施旅行禁令和封鎖舉措，這會拖累經濟增長。

英國研究機構牛津經濟（Oxford Economics）在一份研究報告中稱：「預計疫情再次爆發及隨後重新收緊限制舉措將延遲經濟復甦，尤其是在東南亞；除中國和新加坡以外，其他國家的低接種率還使該地區容易受到疫情的影響，而且經濟受創程度有可能遠遠超過目前的預期。」