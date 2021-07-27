IC設計護國神山聯發科公告第二季財報，單季毛利率、營業利益率、每股純益全部突破市場共識，外資分析師認為，聯發科營運成績有望推升股價表現，不過，儘管有基本面利多助威，台股近期賣壓相對沉重，股價動能仍得看國際資金接下來的態度。

凱基投顧於聯發科法說會後，將推測合理股價預期從1240元，提高到1360元。花旗環球證券則是維持「買進」投資評等。

聯發科第二季毛利率、營業利益率各達46.2與22.9％，優於市場共識的45.3與21％，也比樂觀派的預期來得亮眼。展望第三季營收，聯發科預計單季營收介於1257至1319億元，換算高標約季增5％，符合摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻日前預期：就算第二季成長性驚人、墊高基期，聯發科第三季營收仍有上揚空間。

從大陸智慧機出貨變化來看，摩根士丹利證券指出，根據工信部數據，大陸智慧機6月出貨年減9％，但2021年以來還是較去年同期增長15％。詹家鴻認為，市場對價格折扣的需求，也推升低價5G智慧機的銷售吸引力，考量大陸朝向5G滲透率100％發展，加上讓其他市場也能在2022年加緊採購5G智慧機，聯發科接下來應可考慮提供低價、低階的5G系統級晶片（SoC）產品。

大和資本證券指出，自2020年以來，聯發科在5G與企業特殊應用IC（ASIC）市場的市占率持續增加，而且此市占揚升市頭將延續到下半年，有鑑於此，聯發科2021年營收可望再創佳績，而且比起聯發科經營管理階層上調後的全年可望增加45％，大和資本的估計是更樂觀的年增五成。

儘管大和資本依然擔心半導體產業在年底或2022年初，可能會面臨庫存調整問題，然因聯發科不斷奪取市占，相對其他同業將享有更高的營運彈性，有助克服庫存調整的不利因素。