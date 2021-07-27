台灣舉重女神郭婞淳今(27日)在東京奧運出戰舉重女子59公斤級項目，不僅為台灣奪下本屆首面金牌，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤三創奧運紀錄，令全台灣人感動不已。同時，郭婞淳也被注意到在奪金後與男教練的擁抱畫面，表情似乎怪怪的，更有網友直言她面露不悅，稍早郭婞淳也特地發文為恩師林敬能澄清，表示自己是故意做出這表情的啦。

郭婞淳今日被拍到在奪金後與教練林敬能大擁抱，看似不悅又掙扎的表情引爆台灣網路熱議。對此，郭婞淳稍早也特地發文澄清，「謝謝大家對我的支持與鼓勵，在這裡我要感謝我的恩師林敬能，這十一年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩～」

郭婞淳表示與恩師一路走來格外不容易，終於圓夢一起站上奧運舞台，所以她當下是想鬧一下恩師，才出現搞怪的表現，「畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年～」更稱拿了金牌是很開心的事情，希望大家和她的團隊一起分享這個榮耀。

郭婞淳PO文亦再次引發網友討論，「截圖帶風向真的不可取，還亂標籤」、「看圖說故事，結果被打臉，幫QQ」、「謝謝妳，妳真的很棒」、「婞淳最棒了，恭喜拿下金牌」、「呵，一堆人就愛看圖說故事，敏感的要死」。