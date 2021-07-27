陳玟卉從三鐵轉練舉重這條路一開始有各種誘因，首度踏上奧運成為黑馬，在舉重女子64公斤量級幫台灣舉起銅牌，回憶過程有瓶頸也有挫折，但邁向成功的路沒有容易的，230公斤的重量不輕，但想讓世界看見台灣的心意更重。

24歲的陳玟卉一開始是練田徑三鐵，田徑隊的教練因緣際會認識舉重隊的教練黃達德，跟她說多做重訓三鐵可以推得比較遠，起初是田徑兼練舉重，後來因為體型在三鐵不佔優勢，高中開始專項改練舉重。

從三鐵轉練田徑的契機不只如此，陳玟卉笑說，當時被教練連哄帶騙說服去舉重隊試試，另外的原因也是舉重訓練有冷氣吹、不用曬太陽，訓練時間也比較短，結束後還有東西吃，各種的誘因，讓她覺得練舉重似乎不錯。

通往成功的路沒有一條是輕鬆的、舉重也是如此，陳玟卉坦言，過程中也有遇過低潮、瓶頸，但自己的個性報喜不報憂，投入舉重這條路，苦也只能走下去，「想辦法找回一開始練舉重的初衷」。

陳玟卉在舉重場上開始受到注目是近幾年的事情，舉重生涯的轉折之一是2017年台北世大運，當時滿懷希望想要爭取代表台灣出賽的機會，最後卻沒有在名單上，那股失落一度讓她想要放棄舉重，但教練只是要她繼續維持訓練。

那段沒有目標的訓練過程看似沒有盡頭，但半年的埋頭苦練也讓她有顯著的成長，舉重成績不斷進步。

走向奧運的路也不是一帆風順，陳玟卉從2019年開始拚奧運積分時狀況其實不錯，但後半年遇到低潮期，東京奧運因為疫情影響延後一年對她來說不是壞事，反而多了緩衝時間，讓她重新調整準備。

今年在烏茲別克亞洲舉重錦標賽64公斤量級，陳玟卉以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤包辦3金，寫下個人在國際賽的最佳成績、一舉成名，也讓她踏上奧運舞台的心更堅定。

此次東京奧運賽前，外界對於陳玟卉的討論度其實不高，但教練黃達德對子弟兵很有信心，賽前就堅定的相信陳玟卉可以為台灣舉起奧運獎牌。

學姊「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧運打頭陣，先在下午女子59公斤量級替台灣舉起本屆奧運首金，郭婞淳受訪時表示，這面獎牌不僅對個人意義重大，更希望可以讓台灣舉重發光發熱，陳玟卉替學姊開心之餘，心裡想著的是要希望追隨郭婞淳腳步。

陳玟卉今天在女子64公斤量級抓舉穩穩來，以103公斤突破個人最佳成績，挺舉開把就挑戰127公斤成功，但之後兩次挑戰130公斤都失敗，在後台灑下的是不甘心的眼淚，原本以為無緣獎牌，最後2名選手沒有舉成功、陳玟卉確定奪牌瞬間，不甘心的眼淚變成喜悅的淚水。

陳玟卉表示，當下很感動，一路以來的苦、挫折都從腦中閃過，還好沒有放棄、也感謝教練黃達德一路以來的陪伴，「這面獎牌對我來說是極大的肯定」，也督促著自己往後在國際賽舞台再突破。

「青春不留白」，陳玟卉笑著說出這句話，總結今年接連而來的榮耀，先是亞錦賽的金牌、奧運的銅牌，陳玟卉在奧運場上舉起總計230公斤的槓鈴，這重量不輕、但賽後她喊出「要讓世界看見台灣」這句話的份量更重。