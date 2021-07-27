一名10歲女童在浴室時，臉盆突然碎裂，造成她的手和臀部被割傷。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區27日晚間8點驚傳洗手台爆裂傷人意外，一名10歲女童在浴室時，臉盆突然碎裂，造成她的手和臀部被割傷，台南市消防局獲報後派遣新營分隊馳往現場，所幸女童意識清楚、無生命危險，目前送往衛福部新營醫院治療。

新營區府西路上一戶民宅，今晚發生臉盆碎裂意外，現場洗手台碎裂四散，地上血跡斑斑，一女童被割傷。家人見狀緊急打119，並將女童帶到門外等待救護車，經救護人員初步檢視，女童手部有4公分撕裂傷、臀部有5公分，趕緊送往醫院救治。