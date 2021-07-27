全球連鎖的星巴克咖啡日前進駐台中清水，台中海線三大區裡，大甲與沙鹿的房價受矚目，東森房屋研究中心根據實價登錄資料進行統整，結果顯示，清水星巴克現址周邊2.5公里住宅均價，僅六年時間房價漲幅高達45％，漲勢相當驚人。

東森房屋清水加盟店店東林雅琪表示，清水主要分為三個區域，蛋黃區是中山路商圈，也就是清水的舊市區，購入族群主要以在地人為主，因為生活機能發展完備，部分的退休族也會選擇這區置產。

清水星巴克進駐的這個區域，則是中華路商圈，是比較後期發展的區域，入手族群多半為首購族或年輕族群，因為房價略低於中山路商圈，由於清水主要的行政區域都在這區，這幾年的漲幅明顯。

近年最為熱絡的是西濱以西的重劃區，這區多半是六年內的新屋，因為梧棲加工出口區，就業機會多，除了首購族之外，還有很多投資客進駐，因為投報率高也好出租，後續可預期的漲勢，現在長期持有的相當多。

「用時間換居住品質，台中中科到清水車程只要20分鐘，台中人來買房的也是相當多。」林雅琪指出，有大批台中居民移往清水居住，在清水只要700多萬就可以入手三房大樓配平面車位，算是非常的實惠。