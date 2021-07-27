樂天桃猿27日在桃園主場迎戰富邦悍將，靠著小將馬傑森在延長賽第10局敲出右外野再見安打，以10比9氣走富邦悍將，奪下3連勝，富邦則吞下2連敗。

今天是全台疫情警戒從三級降至二級第1天，也是中職再度開放媒體、啦啦隊到場採訪、應援，不過所有到場人員都必須要先進行抗原快篩檢測，確認陰性後才能進到球場。

富邦此役推出洋投猛悍先發，猿隊則是由黃子鵬應戰，猛悍先發6局失4分，退場時球隊還握有1分領先，黃子鵬同樣投6局，但被敲10支安打失掉5分，以敗投候選人身分退場，不過隊友在8局下追回1分，讓他躲過敗投，9局打完雙方以9比9進入延長賽。

延長賽第10局，1出局後林益全敲出二壘安打，范國宸保送上壘，形成一、二壘有人，張進德再補上適時二壘安打送回2名跑者，富邦單局靠著3支二壘安打和2次保送攻下4分。

10局下猿隊最後反攻機會，梁家榮先敲二壘安打上壘，林泓育再補上左外野2分炮，陳俊秀盜壘失敗，但郭嚴文、陳晨威獲得保送，廖健富敲安形成滿壘，林承飛觸身球保送擠回1分，馬傑森敲出右外野再見安打。

另一場洲際的比賽，中信兄弟推出傷癒復出的本土王牌黃恩賜先發，本季初登板他表現不俗，先發6局投出5次三振、2保送，被敲3支安打其中包含1支陽春炮，失掉2分無關勝負，終場兄弟以4比2擊敗味全龍，目前落後龍頭的統一獅1場勝場差。