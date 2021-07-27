取自賴清德臉書(體育署提供)

東京奧運桌球單打16強賽，我國好手五屆奧運元老莊智淵今晚在苦戰7局後以3：4敗下陣來，在16強止步。副總統賴清德肯定他「永遠是台灣的驕傲」，並強調，莊智淵堅強無畏的身影，這幾天全台灣的朋友都對他敬佩心折，也感動無比！

賴清德在臉書形容莊智淵是「真勇者」，他說，舉拍拚搏、奮戰不懈，是莊智淵堅強無畏的身影，這幾天全台灣的朋友都對他敬佩心折，也感動無比！40歲的智淵有著許多稱號，歐洲觀眾冠予他「孤星」的名號，台灣網友稱他是「孤獨的王者」，後輩們喊他「老闆」，媒體封他為「桌球教父」。

賴清德指出，從年輕時的「快打旋風」到「桌球教父」，33年的桌球路，莊智淵始終如一，堅定地踏在他一個人的武林。他引用莊智淵在IG及臉書上對孩子和愛犬的談話「弟弟及汪星來的小孩們，要記住爸爸怕周球的樣子」表示，國人都看到了這一場又一場精彩的比賽，「我們腦中也都烙印下你全力拼鬥的身影，深刻不忘！」

他也謝謝智淵五度登上奧運殿堂，把桌球生涯都獻給了台灣，「為台灣而戰，你永遠是台灣的驕傲！」