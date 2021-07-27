美國科學家聯合會(Federation of American Scientists)的專家們最近向媒體透露他們對大陸核武庫的最新研判，聲稱在新疆東部有一處正在施工的導彈發射場上新增了110座用於發射核導彈的發射井。分析人員認為，中國正在積極趕上美國與俄羅斯的核武規模，但也可能只是一項有創意卻成本極高的談判策略。

《紐約時報》報導稱，美國科學家聯合會是根據行星實驗室(Planet Labs)的衛星圖像確認了這項發現，這是分析人員近期利用商業衛星圖片研究後獲得的第2處類似的導彈井區域，而且它看起來似乎沒有要加以隱密的意思。

若把新發現的發射場跟不久前詹姆斯．馬丁防擴散研究中心發現的發射井加起來，中國大約已經有了230個新的導彈發射井。（圖／美國科學家聯合會)

報導指出，大多數外部專家都認為中國大約擁有300枚核武器。如果評估準確，那這一數字還不到美國和俄羅斯部署數量的1/5。在核武領域，中國也因此標榜自己立於某種道德高地，避免了昂貴而危險的軍備競賽。

但是，《紐約時報》認為，習近平上台後，這種情況似乎正在改變。科爾達(Matt Korda)和克里斯滕森(Hans M. Kristensen)在其研究報告中指出，在玉門和哈密的發射井工程，是中國核武庫有史以來最重大的擴張。過去幾十年來，中國大約只有20個大型液體燃料導彈（即東風-5型）發射井。但若把新發現的發射場跟不久前詹姆斯．馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）發現的發射場加起來，中國大約會有230個新發射井。

報導分析稱，中國可能認為自己是一個全方位的經濟、科技和軍事超級大國，因此希望擁有一個與之相稱的武器庫。另一種可能性是，中國很擔心越來越大的美國導彈防禦系統，以及印度迅速發展的核武，甚至還包括俄羅斯的新型超高音速，因此北京也想擁有更有效威懾力量。另一種看法則是，這些新建的發射井可能只是誘餌。

美國間諜衛星很可能在幾個月前就發現了這些新建築，但直到美國科學家協會今年2月將相關訊息曝光才引起許多討論。先前發現的是在內蒙古吉蘭泰鎮附近14個正在建設的新發射井，後來則有新疆更新的發現。

報導還說，最近分析人士已經確認，新發現的地點是解放軍建造5個鐳射基地之一，這些鐳射可以向偵察衛星發射集中光束，能癱瘓美國的衛星。

武器專家克里斯滕森表示，這個龐大的新發射井建設基地占地約480平方公里，與同樣位於沙漠中的玉門基地面積相仿。「這並不是瘋狂的做法」，他說，「他們讓美國瞄準了很多可能是空的發射井。如果需要，他們可以在軍備控制方面獲得籌碼後，慢慢地填滿這些發射井」，「我很驚訝他們十年前沒有這麼做」。