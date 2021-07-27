28歲日本女星有村架純，因甜美外表、精緻五官加上自然演技，讓她一出道就擁有高人氣，尤其清新形象電到不少男粉絲，還有「國民女神」封號，最近日媒爆出她和相撲選手新小結明生秘密交往，讓女方事務所緊急跳出來澄清。
據日媒報導，26歲的新小結明生一直是有村架純的粉絲，兩人傳出戀情，還獲得相撲後援會全力支持，被指似乎好事將近。可消息一傳出，有村架純所屬事務所「FLaMme」立刻發聲明澄清，表示報導失實，不排除採取法律行動，更強調有村架純與新小結明生並不認識，雙方從未有過任何聯絡及接觸，闢謠這起烏龍緋聞。
有村架純入行以來和不少人氣男神傳過緋聞，像是福士蒼汰、松本潤、佐藤健等人，最轟動的則是2013年曾流出和「Hey ! Say ! JUMP」前成員岡本圭人的甜蜜合照，但兩人都否認戀情。
有村架純自中學出道，憑NHK晨間劇《小海女》走紅，因鄰家氣質讓她有了「國民妹妹」稱號，23歲時還連續2年接下紅白歌合戰的主持，可見其火紅人氣。
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