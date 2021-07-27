全球爆發疫情後，居住環境需求也有新改變，新興的職人建築與防疫宅，成為民眾購屋亮點。（盧金足攝）

位在南屯區的彩虹眷村，曾被旅遊雜誌孤獨星球選為「世界的祕密奇跡」景點，老眷村變成充滿塗鴉童趣的觀光勝地。（盧金足攝）

因應警戒7月27日起調降為二級，歷經一年多的疫情衝擊，各行各業盼喚回人潮重振商機，位於中部科技走廊與單元二三間，被視為房市熱點的新南屯特區，一躍而升為南屯蛋黃區，獲七十四號快速道路、中科、精科與工業區產業加持，開發就業機會與人口紅利，新興的職人建築與防疫宅，成為科技新貴購重點。

「希望趕快揮別疫情的壓力！」在中科工作的黃姓工程師說，本來要購買新房為結婚準備，不料遇到疫情嚴峻，計畫不得不重新盤算，幸好國人踴躍施打疫苗，自我保護防疫有共識，終於獲得三級警戒降為二級的好消息，婚禮籌備中，最重要的是選擇新房。

當水湳經貿園區、十四期等新興重劃區土地屢創高價，預售案價格也相互拉抬影響下，完熟生活機能、交通便捷，符合剛性自住需求的南區、南屯區中古屋房價持續上揚。

擁有很多老屋重建經驗的董事長李金鑰表示，想蓋一棟好住、美觀，品味歷久彌新的建築，滿足挑剔好宅的購屋族，一個單純的起心動念，讓她走遍四十多個國家。

建築師戴育澤作品包括「葳格小學」、「日月千禧飯店」與「林口晴空樹」，及多次獲獎「大毅老爺行旅」，與日本職人中村一夫，在南屯特區導入日系營建SOP，建築規劃、空間格局、施工流程到品質控管落實「職人建築」。

疫情漸露曙光，建築業前半年大都暫緩推案，終於迎來微解封、警戒降級，很多民眾出門看房，接待中心也發現看屋人潮再度回流，比起疫情緊張時回流約五成。

南屯特區近年來很多一級建商插旗，不僅兩年內新屋售價穩站四字頭，十年左右的中古屋價格也上看三字頭，在舊市區發展飽和、名宅版塊推擠下，帶動房價外溢擴張，新南屯特區順勢躍升為未來房市看好的燙金區段。

台中市府近年來在南屯區的重大建設紛到位，區內知名景點「彩虹眷村」，曾被旅遊雜誌孤獨星球選為「世界的祕密奇跡」景點，老眷村變成充滿塗鴉童趣的觀光勝地，加上產業聚落，成為移居人口的新興區域。