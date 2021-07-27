台灣舉重女將今(27日)在本屆東京奧運接連傳出好消息，繼郭婞淳在女子59公斤量級拿下金牌佳績，陳玟卉亦在64公斤量級以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪銅。陳玟卉賽後受訪也透露，拿下銅牌令她很意外，因為一度以為自己只能第四名，原本已經哭著在收拾東西了。

陳玟卉首度踏上奧運舞台，一舉成名，在64公斤量級以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪銅，成為中華隊的最大黑馬。不過其實她在後台心情宛如洗三溫暖，原本已經收拾好東西準備打道回府，想不到最後卻得知自己奪牌，當下喜極而泣。

陳玟卉在挺舉部分，第一次試舉127公斤成功，但第二、三次挑戰130公斤都失敗，據中央社報導，陳玟卉賽後受訪透露，她原本以為自己只得第4名，已經在後台哭著收拾東西了，想不到最終排名竟有銅牌，令她相當感動，很想要抱著一路陪她走來的教練哭。

陳玟卉一直到賽後受訪，心情仍未平復，她直言「很興奮，當下有點沒有回過神，覺得很不可思議」，也認為這面獎牌對她是很大的肯定，更為學姐郭婞淳拿到金牌感到開心，希望未來的她也能夠延續這個好運。