國內疫情持續延燒，六都首長的防疫表現如何，民眾都有目共睹，據一份防疫線上民調顯示，新北市長侯友宜獲得的肯定最多，高雄市長陳其邁表現也備受肯定獲第二，台北市長柯文哲拿下第三，台中市長盧秀燕和台南市長黃偉哲分別位居第四和第五名，暫時排在最後一名的則是桃園市長鄭文燦。
實施2個多月的三級警戒，於7月27日將降為二級，根據指揮中心公布的降級指引，幼兒園、補習班等只要符合防疫規定都可以開放，超商、賣場及餐飲場所除雙北及宜蘭外，也開放內用，但外出仍要全程配戴口罩、保持社交距離。而這70多天下來，六都首長的防疫表現也備受各界討論。
據《ETtoday新聞雲》27日所做一份題為「請問，您覺得六都首長哪位防疫表現最好？」的線上民調顯示，截至27日晚間11時30分，新北市長侯友宜以6277票暫居第一，佔總投票數32%，高雄市長陳其邁獲得3769票暫居第二，佔總投票數19%，台北市長柯文哲則以3519票拿下第三，台中市長盧秀燕獲得2514票暫居第四，佔總投票數13%，台南市長黃偉哲則以2474票暫居第五，佔總投票數13%，桃園市長鄭文燦拿下1150票，暫居第六名，佔總投票數6%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。