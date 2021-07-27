國內疫情持續延燒，六都首長的防疫表現如何，民眾都有目共睹，據一份防疫線上民調顯示，新北市長侯友宜獲得的肯定最多，高雄市長陳其邁表現也備受肯定獲第二，台北市長柯文哲拿下第三，台中市長盧秀燕和台南市長黃偉哲分別位居第四和第五名，暫時排在最後一名的則是桃園市長鄭文燦。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

實施2個多月的三級警戒，於7月27日將降為二級，根據指揮中心公布的降級指引，幼兒園、補習班等只要符合防疫規定都可以開放，超商、賣場及餐飲場所除雙北及宜蘭外，也開放內用，但外出仍要全程配戴口罩、保持社交距離。而這70多天下來，六都首長的防疫表現也備受各界討論。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

據《ETtoday新聞雲》27日所做一份題為「請問，您覺得六都首長哪位防疫表現最好？」的線上民調顯示，截至27日晚間11時30分，新北市長侯友宜以6277票暫居第一，佔總投票數32%，高雄市長陳其邁獲得3769票暫居第二，佔總投票數19%，台北市長柯文哲則以3519票拿下第三，台中市長盧秀燕獲得2514票暫居第四，佔總投票數13%，台南市長黃偉哲則以2474票暫居第五，佔總投票數13%，桃園市長鄭文燦拿下1150票，暫居第六名，佔總投票數6%。