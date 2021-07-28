根據國際奧會消息表示，在東京奧運女子舉重49公斤級奪金的大陸名將侯志慧，被留在東京做禁藥反應抽查，如果真的被驗出禁藥陽性，拿下該量級第4名的我國女將方莞靈可望遞補獲銅，但檢驗結果目前尚未出爐。

侯志慧在東奧49公斤量級以抓舉94公斤、挺舉116公斤、總和210公斤，8公斤之差摘下金牌並三破奧運紀錄，印度選手查努以抓舉87公斤、挺舉115公斤、總和202公斤搶下銀牌，印尼選手坎迪卡194公斤得銅，方莞靈181公斤名列第4名。

獲得銀牌的印度媒體對相關訊息相當重視，在得知侯志慧要留在東京採檢的消息後，就分析若被驗出禁藥陽性反應，查努就能遞補金牌。但到目前為止還沒有確認採檢結果的進一步消息。

舉重一直是世界反禁藥組織（WADA）高度注意的競賽，我國歷來贏得的6面奧運金牌中，2008年北京奧運陳葦綾、2012年倫敦奧運許淑淨的兩面舉重金牌，原本分別是銅牌與銀牌，都是因為原本的金牌、銀牌選手後來被驗出禁藥陽性，才得以遞補奪金。