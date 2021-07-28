人生好像在打怪，關關難過，但有裝備訓練，就能不斷升級！每個人的人生軌跡不同，遇到的坎也不完全一樣，但我們可以從別人的經驗及故事裡，找到解決的方法，成為跨越人生每一道坎的養分及力量。

【精彩書摘】

寫自序的時刻，台灣正籠罩在新冠肺炎本土疫情爆發的恐慌中。原以為二○二○庚子年過去，劫難會稍微減少，沒想到真正的考驗出現在二○二一年的年中。人生不也是如此？總以為最難的一道坎跨過去了，往後日子總該好過些了吧？轉眼間，又是一道難關出現。

人生好像在打怪，關關難過，但只要有裝備、有訓練，就能累積經驗關關過，不斷升級。每個人的人生軌跡不同，遇到的坎也不完全一樣，唯一相同的是，在每一道難關面前，沒有人是天生的好手，可以輕鬆跨越，但我們有沒有可能從別人的經驗及故事裡，找到一些線索、看到一些解決問題的方法，成為我們跨越人生每一道坎的養分及力量？

這是我寫這本書的目的。

職場資歷三十年，我從一個小記者做起到成為新聞台的最高主管，從新聞圈轉業到公關公司任職，中年離開台灣職場到中國及越南的世界職場歷練，在世界職場中，擔任電視公司及公關行銷公司的總經理。我寫下我的海內外職場經驗與生活中觀察到的人事物，希望讀者能從這些故事裡，照見自己。我們看別人的故事，很容易一眼看出問題；然而，當我們處在跟故事主角相類似的情境中，有可能不知所措，不知如何選擇，甚至跟主角一樣，犯了相同的錯。

這本書分為三大部分，分別是「工作篇」「愛情與親情篇」及「人生篇」。每個人的一生都少不了這三部分，人生的坎也藏在這三部分裡。

工作篇

一場疫情風暴，讓海內外就業市場產生巨大變化，對就業人才的需求條件也跟過去大不相同。單一專業技能已經不能滿足變化快速的產業發展，具備跨領域專業，也就是兩項以上的專業技能，所謂的「T型」人，才能成為就業市場的搶手貨。

我以自己及我看到的成功人士為例，說明如何成為T型人才。累積一項專業技能的縱深，同時橫向發展出跨領域專業的能力，融合兩項（或更多）專業，讓自己在職場上有更多元、薪資更優渥的選擇。

工作篇分「熱血期」與「爆肝期」。「熱血期」的起點，是跟職場新鮮人分享，該怎麼選擇第一份工作？以及第一份工作與未來職涯發展的關係。熱血期的沸點，則是跟大家討論，當職涯發展到一個階段，面臨瓶頸的時候，該不該轉業？若有機會，該不該接受外派？以及海外工作的優缺點及注意事項。我把在中國及越南工作經驗中觀察到的職場文化差異與激烈的競爭求生術，詳述在書中，希望對打算轉業或計畫到海外工作的讀者有幫助。

工作的熱血期之後，進入「爆肝期」。退休年紀如果設定在六十五歲，我們一生在職場拚搏的時間大約是四十年，「爆肝期」一般會發生在兩個階段：一是三十五歲之前，你拚命加班，使命必達，努力掙個主管職；二是四十五歲以後，當你主管職做久了，偏偏還上不上、下不下的時候，加上後浪推前浪，該怎麼讓自己不被列在資遣名單上？怎樣才能盡早財務獨立自由，從職場安全下莊？工作篇的「爆肝期」告訴你職場高年級生的生存秘笈。

愛情與親情篇

當我開設「莎莉夫人的工作生活札記」專頁，寫我周邊生活的人事物，尤其寫到感情故事時，很多讀者問我：「妳寫的故事，都是真的嗎？」是真的！為了保護當事人，我會更改一些背景，在不破壞故事本質的情況下，盡量避免被人一眼識出，造成對號入座的困擾。

我寫職場女性在升（遷）還是要生（育）之間的為難掙扎；寫妻子面對丈夫外遇時的處境，那些無法愛與原諒的孤獨；寫婚姻裡，有時我們必須承認，夫妻不是最親的人，而是，陌生人。

感情沒有絕對的對錯，遇到了，想不通，它就是個過不去的坎；想通了，它可以是轉個身就過去的關。

但願我們能從別人的故事裡，看見智慧，找到慈悲與重生的力量。

人生篇

年過五十，到了中年，我回望原生家庭對我的影響、我的婚姻與我的人生領悟。我不是不相信「愛」與「信任」，我絕對不厭世，我只是沒那麼「暖活」。溫暖地活著，「只要相信愛與希望，你的故事就會有美好結局。」我沒那麼暖活，我會凝視、觀察，之後，再把愛與信任，留給我認為良善值得的人。

人們常說，台灣最美的風景，是人。在台灣、中國及東南亞待過之後，我發現，有的時候，人比鬼可怕。「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透？」這是《聖經》耶利米書第十七章第九節的一段話。

儘管人心詭詐，我依舊相信「愛」與「希望」，只是這些「相信」，是建立在被歲月沉澱淬鍊的「教訓」基礎上。

愛在瘟疫蔓延時，我的第一本書在疫情肆虐的時刻上市，這本書的所有版稅將全數捐給台東縣「哈拿之家」，這是專門照顧兩歲以下無依嬰幼兒的慈善機構。我不想稱他們為「棄嬰」，因為我相信，每個人終究會遇到一個愛他的人。等待與愛相會，一如我寫這本書的心情，期待在文字中與翻閱這本書的你，相遇、相惜。

(本文摘自《每道人生的坎，都是一道加分題》/圓神出版)

【作者簡介】

莎莉夫人（Ms. Sally）

媒體記者出身，做到新聞台最高主管，中年轉業到公關公司任職，年近五十外派到中國及越南工作，擔任電視台及公關公司總經理。她把30年來看到的國內外職場競爭及的人生百態，寫在她的第一本書中，為讀者提供多元的思考角度及人生目標的實踐方法。

目前於國立東華大學任教，自2020年12月開設「莎莉夫人的工作生活札記」專頁，一天一篇文，不到半年追蹤迅速破萬，仍一路上衝中。

學歷：美國威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）大眾傳播研究所碩士

經歷：越南FBNC財經電視台總經理

越南Hung Truyen公關行銷公司總經理

三立新聞台協理

TVBS新聞台政治中心副主任