謹慎選擇工作，因為它會影響你的性格及價值觀。

工作會影響一個人的性格。職場待久了，你會發現，同行業的人有著相似的性格。比方說，新聞圈的人通常講話速度很快，趕截稿時間的關係，很難忍受「慢」，外人看起來就覺得這樣的人「欠缺耐心」，是個不耐煩的人。

我在台灣新聞台工作的時候，晚間六七點新聞是各家新聞台的收視主戰場；到了傍晚五點左右，是新聞部最兵荒馬亂的時刻。此時，若有家人或朋友打電話來噓寒問暖，通常會被直接掛電話，「我在忙」或「給你二十秒，講重點」完全就是把家人當連線記者，分秒必爭，最受不了講話沒重點。

工作會影響一個人的價值觀。新聞圈採訪慣了大人物，對總統、市長都能直呼其名，下班後，工作魂還附身，大頭症還在，看誰都覺得「你哪位」！

菜鳥記者的職場初體驗：先養活自己最重要

一九九四年，我在美國拿到碩士學位回台，待業半年，不想再等下去，大學同學跟我說，有家晚報易主，記者組成工會罷工中，抗議新買家運用政治力介入新聞室，影響新聞公正客觀。

「記者們在罷工，新老闆請總編輯招聘記者，妳要不要試試看？」同學補充說明，線上同業不會去那家晚報任職，「我們是同行相挺，支持工會罷工，妳的競爭者少很多，應該會有工作。」

總編輯面試我只問了一個問題：「妳明天可以立刻上班嗎？」我高興地回：「當然可以！」他說，這是他最後一個工作日，我是他離職前面試錄取的唯一記者，他要我有心理準備，明天可能只有我一個人採訪發稿。

我問他：「採訪完，寫好稿要交給誰？」那是手寫稿的年代，還沒有進化到電腦打稿。總編輯給了我一個傳真機號碼，「妳明天去立法院採訪，以後就自求多福吧！」在總編輯的祝福中，我展開人生的第一份正職。

第一天上班報到，報社大樓外被拒馬蛇籠包圍，記者員工們頭綁白布條，手持麥克風，輪番上陣講述罷工訴求。我繞過他們要進辦公大樓入口的時候，有人拉住我「妳是新來的記者嗎？聽說錄取了一位新記者，妳不要當資方的走狗，不要上班，趕快回家！」我茫然地看著他，心想，我要賺錢養活自己，我甘願被資方利用。甩開手，我開啟第一天的記者工作生涯。

沒人帶路，沒人指點栽培，我靠之前在學校的學習及實習得來的經驗，在採訪寫作的路上獨自摸索。晚報截稿時間是中午十二點，下午兩點出報。看到晚報印著「本報記者張莎莉 台北報導」，我一口氣買了十份晚報作紀念，還打電話回高雄老家給我爸：「快去買報紙，你女兒是大記者了！」

同事們還在罷工中，每天有不同的人找我，要我加入罷工行列。剛入社會，面對同事們的遊說，那是很大的集體壓力，我要他們的認同？還是要工作？在台北已經簽了一年的房租合約，不工作，怎麼付房租？怎麼養活自己？

現實經濟的壓力戰勝了尋求認同的虛榮心，我的職場初體驗，很震撼也很「非典」。這段經驗讓我體會到，同事的認同一點都不重要，當你付不出房租、沒飯吃的時候，同事們不會幫你。他們已經有了工作經驗，罷工完可以到別處找新工作；而我是職場菜鳥，還沒累積工作經驗就加入罷工，以後要找工作，資方誰敢用我？

工作是一個人的戰場，你就是自己的貴人

第一份工作讓我徹底領悟到，這是一個人的戰場。不要奢望誰來幫你、教你、拉拔你，你就是自己的貴人。我從其他同業身上學習，觀察另外兩家晚報的資深記者怎麼採訪問問題。每天買三份晚報，比對自己寫的新聞內容跟其他兩家晚報記者寫的，有什麼不同。透過比報、比稿，我抓重點的能力加強了，寫出來的新聞內容更生動了。

當時國民黨立法院黨團有早餐會議，一早六點半舉行，我通常清晨六點就到黨團辦公室占個好位置。另外兩家晚報記者一早要送孩子上學，沒辦法出席採訪早餐會議，拜託我幫忙記重點。我當時的勤奮與樂於助人，讓我在新聞同業圈有好人緣。

長期提供立院黨團早餐會議的紀錄給其他兩家晚報記者，其中一位資深記者問我：「妳想不想跟著我跑新聞？我可以教妳，當作我的謝禮。」職場上如果能遇到一位導師，願意傾囊相授，這會幫助你更快邁向成功之路。

因為記者罷工而缺人手的報社，在「只要會寫國字，可以立刻上班」就錄取的情況下，很快的補足了所有記者缺。新老闆把參與罷工的員工們全數解聘，報社運作回到常軌。原本一個人採訪發稿的我，在爆肝工作兩個月後有了新同事，我不必一個人滿街跑地到處採訪新聞，隨著新同事加入，我可以專注在一個採訪路線，建立與採訪對象的關係。

有了專屬的採訪路線，才能深耕經營人脈。這時候的我已經跟著同業資深前輩學習了一年多，採訪及寫稿的功力大增，前輩推薦我到他任職的報社擔任記者，月薪增加一萬多元。

《每道人生的坎，都是一道加分題》/圓神出版

我的第一份工作教會我很多事。

首先，對一般人而言，第一份工作的環境及條件，通常不能盡如人意。先不要計較薪資及公司環境，你先進入這個行業，累積經驗、建立關係。最重要的是，一定要找到一個學習的榜樣，觀察他、模仿他，如果幸運就跟著他學，學到了，這價值遠超過你的薪資金額。

第二，要在同業圈，建立好人緣。你剛入行，沒能力也別想打敗誰，先以謙卑的態度，抱持願意多做事的心，樂於跟他人分享，當你想跳槽換公司的時候，會需要同業的牽成，也需要同行對你有好的評語。

最後，展現你的企圖心，不要在意同事們的眼光。你的前途只有你在乎，過分尋求同事的認同，刻意壓抑自己的企圖心，這是你的損失。如果我當時在意同事的認同，加入罷工行列，我想我在新聞圈不會有好的發展。一個菜鳥什麼都不會，就先學會抗議資方，留下這個紀錄，對未來求職，絕對是個阻礙。沒有一個老闆會拉拔一個慫恿員工罷工的頭子，擔任公司的總經理。

第一份工作不能決定你的未來，但是你面對第一份工作的態度，會影響你的未來。

(本文摘自《每道人生的坎，都是一道加分題》/圓神出版)

【作者簡介】

莎莉夫人（Ms. Sally）

媒體記者出身，做到新聞台最高主管，中年轉業到公關公司任職，年近五十外派到中國及越南工作，擔任電視台及公關公司總經理。她把30年來看到的國內外職場競爭及的人生百態，寫在她的第一本書中，為讀者提供多元的思考角度及人生目標的實踐方法。

目前於國立東華大學任教，自2020年12月開設「莎莉夫人的工作生活札記」專頁，一天一篇文，不到半年追蹤迅速破萬，仍一路上衝中。

學歷：美國威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）大眾傳播研究所碩士

經歷：越南FBNC財經電視台總經理

越南Hung Truyen公關行銷公司總經理

三立新聞台協理

TVBS新聞台政治中心副主任