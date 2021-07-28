礙於新冠疫情，本屆東京奧運對運動員、工作人員設下許多行動限制，其中也包含選手餵母乳的規定，西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾（Ona Carbonell）就抱怨才1歲的兒子不能和自己同住選手村，必須在額外的飯店隔離，餵母乳還得出選手村，規定不僅麻煩，這樣進出選手村反而增加染疫風險，她火大發文，對東奧表達失望。

綜合美國富比世（Forbes）網站、《今日美國報》（USA Today）報導，東京奧運礙於疫情，增設諸多限制，包括不開放民眾進場觀看賽事、限制選手行動等，關於需要親餵母乳的運動員，東奧也在6月宣布開放選手攜幼兒及一名隨行照顧者參賽，不過由於餵母乳的規範太過繁雜，反而讓媽媽選手們抱怨連連，最終不少人決定不帶幼小的孩童前往東京。

西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾日前在Instagram發文抱怨東奧餵母乳的規定「極端嚴格」，她說在她參賽期間，將滿1歲的兒子凱伊（Kai）必須和丈夫待在選手村外的旅館進行隔離，期間都不能離開飯店房間，她如果要餵奶，就必須離開選手村到飯店，她認為這樣進進出出，反而讓選手村的防疫泡泡出現漏洞，進一步增加隊友的染疫風險。

此外，在抵達東京之前，他們事前也不知道兒子隔離的飯店距離選手村有多遠。卡本奈爾說她個人無法接受這些條件，對東奧餵母乳的規定感到「失望」、「幻滅」，因此最終決定不帶兒子隨行。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國射箭選手芙爾卡德（Naomi Folkard）也表示，才剛出生的女兒必須待在選手村的飯店，這樣一來賽事期間她就沒有太多時間和女兒相處。此行她也沒有帶女兒參賽，出發前她就擠好了80瓶母乳，讓女兒在她不在時可以喝。

針對選手們抱怨，東奧發言人高谷正哲（Masa Takaya）強調，嬰兒及隨行照顧者不能進入選手村，是因為東奧希望打造「最安全的環境」。他澄清，只要同意每天進行病毒檢測，並且受到追蹤，同時事先提交行動計畫，嬰兒及照顧者仍可移動。

國際母乳會教育聯盟（La Leche League Alliance for Breastfeeding Education）的蔓莉（Paula Manley）表示，這些餵奶限制顯示東奧並不理解親餵母乳對家庭來說有多麼重要，甚至可能對正在餵奶的選手造成傷害，她說中斷餵奶的話，可能造成選手的荷爾蒙產生變化及乳房感染。

文章來源：Olympic Athlete Complains About Obstacles To Breastfeeding At Tokyo Games
文章來源：Nursing moms face difficult decision when coming to Tokyo Olympics to compete
文章來源：Team GB archer Naomi Folkard slams Tokyo 2020 organisers for lifting their baby ban too late as she insists she'll now have to leave her five-month-old at home

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