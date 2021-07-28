礙於新冠疫情，本屆東京奧運對運動員、工作人員設下許多行動限制，其中也包含選手餵母乳的規定，西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾（Ona Carbonell）就抱怨才1歲的兒子不能和自己同住選手村，必須在額外的飯店隔離，餵母乳還得出選手村，規定不僅麻煩，這樣進出選手村反而增加染疫風險，她火大發文，對東奧表達失望。

綜合美國富比世（Forbes）網站、《今日美國報》（USA Today）報導，東京奧運礙於疫情，增設諸多限制，包括不開放民眾進場觀看賽事、限制選手行動等，關於需要親餵母乳的運動員，東奧也在6月宣布開放選手攜幼兒及一名隨行照顧者參賽，不過由於餵母乳的規範太過繁雜，反而讓媽媽選手們抱怨連連，最終不少人決定不帶幼小的孩童前往東京。

西班牙水上芭蕾選手卡本奈爾日前在Instagram發文抱怨東奧餵母乳的規定「極端嚴格」，她說在她參賽期間，將滿1歲的兒子凱伊（Kai）必須和丈夫待在選手村外的旅館進行隔離，期間都不能離開飯店房間，她如果要餵奶，就必須離開選手村到飯店，她認為這樣進進出出，反而讓選手村的防疫泡泡出現漏洞，進一步增加隊友的染疫風險。

此外，在抵達東京之前，他們事前也不知道兒子隔離的飯店距離選手村有多遠。卡本奈爾說她個人無法接受這些條件，對東奧餵母乳的規定感到「失望」、「幻滅」，因此最終決定不帶兒子隨行。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國射箭選手芙爾卡德（Naomi Folkard）也表示，才剛出生的女兒必須待在選手村的飯店，這樣一來賽事期間她就沒有太多時間和女兒相處。此行她也沒有帶女兒參賽，出發前她就擠好了80瓶母乳，讓女兒在她不在時可以喝。

針對選手們抱怨，東奧發言人高谷正哲（Masa Takaya）強調，嬰兒及隨行照顧者不能進入選手村，是因為東奧希望打造「最安全的環境」。他澄清，只要同意每天進行病毒檢測，並且受到追蹤，同時事先提交行動計畫，嬰兒及照顧者仍可移動。

國際母乳會教育聯盟（La Leche League Alliance for Breastfeeding Education）的蔓莉（Paula Manley）表示，這些餵奶限制顯示東奧並不理解親餵母乳對家庭來說有多麼重要，甚至可能對正在餵奶的選手造成傷害，她說中斷餵奶的話，可能造成選手的荷爾蒙產生變化及乳房感染。