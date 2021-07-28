四十歲的王先生起初在外院被診斷為第2型糖尿病，但經過一段時間，即使規律服藥，血糖數值仍居高不下，短短1年內就3度因為糖尿病酮酸中毒(Diabetic ketoacidosis DKA)而送醫，除了常跑醫院急診，也擔心高血糖狀態會造成昏迷休克或死亡。所幸，經醫師安排自體抗體檢測才確定王先生罹患的是1.5型糖尿病，目前使用胰島素治療後，血糖控制相當穩定，也沒有再因為血糖飆高或酮酸中毒急診就醫。

●當心1.5型糖尿病上身 年輕族群、體型消瘦者也需注意血糖問題

許多人對糖尿病的既定印象是好發於中老年之慢性病，但其實糖尿病的類型多樣，除了大眾熟知、好發於中老年的第2型糖尿病，與發生於兒童或青少年的第1型糖尿病，還有一種較少人知曉的「1.5型糖尿病(Latent autoimmune diabetes in adults LADA)」。

然而1.5型糖尿病患的胰島細胞受損速度較緩慢，因此發病年齡通常比第1型糖尿病再年長一些，大多是25歲至40歲之間，所以常被誤診為第2型糖尿病。

值得注意的是，1.5型糖尿病患者通常體型偏瘦，且初期糖尿病症狀不明顯，導致患者確診延遲，若沒有及時補充胰島素治療，在胰臟功能逐漸衰退的狀態下，出現糖尿病併發症的風險極高。

義大醫院新陳代謝科姜和均醫師表示，1.5型糖尿病與第1型糖尿病相似，皆是因為患者的免疫系統產生了攻擊自身胰島細胞的現象，導致胰島素分泌功能受損，因此需要補充胰島素來治療。

●胰島素百年里程碑 醫盼糖友提升胰島素接受度

無論是第1型或1.5型糖尿病，由於年輕病友對疾病認識不足，加上部分患者因為擔心同儕、同事眼光而排斥注射胰島素治療，在血糖控制上經常力不從心。

姜和均醫師指出，胰島素有助於控制血糖，及早使用還有保存胰島細胞功能的效果，而對於1.5型糖尿病患者來說，由於胰島細胞逐漸喪失功能，口服藥物治療會逐漸失效，造成血糖控制不佳，最終仍需使用胰島素介入治療。

胰島素問世至今100周年，百年進展中也開發出相當多樣性的胰島素，包括速效、短效、中效、長效等不同劑型，因應臨床需求，也發展出含有雙成份的複方胰島素筆針，針對飯前飯後血糖同時控制，大幅增進治療的便利性。

姜和均醫師指出，1.5型糖尿病患者因為胰島細胞逐漸喪失功能，口服藥物治療會逐漸失效，正確診斷並且及早使用胰島素有助於保護胰臟功能。(示意圖/健康醫療網提供)

●衛教結合科技改善控糖成效

良好的血糖控制不僅能有更好的生活品質，也能預防併發症的發生，姜和均醫師提醒，監測血糖是糖尿病治療的一大關鍵，隨著醫療科技發達，現階段患者可利用智慧控糖APP協助血糖監測，不僅可以紀錄血糖數據變化，還可以整合血糖、飲食、用藥等資訊即時回傳醫護團隊，以利患者可與醫師、衛教師做進一步的溝通與個人化的治療調整，呼籲患者培養定期監測血糖的習慣，在治療上有任何問題都可以向主治醫師反映。