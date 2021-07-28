61歲鄭女士，有糖尿病的慢性病在服藥控制中，此次因為嚴重的上吐下瀉合併高燒不退，2天後到奇美醫學中心急診。抽血發現白血球、發炎指數均高，且合併有急性腎衰竭和電解質不平衡，後續糞便和血液培養均長出沙門氏菌。醫師一問之下，原來鄭女士在發病前吃了放在室溫已經2天的肉粽。好在經過抗生素治療和點滴補充，鄭女士病情逐漸改善，1天後即已退燒，後續也開始清淡飲食，順利在1星期後出院。

●這類病人若罹患腸胃炎 症狀會比一般人來得嚴重

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，沙門氏菌為一種細菌，主要經由糞口傳染，常是因為吃到受到汙染的食物進而感染，尤其易好發在天氣炎熱的時節。

感染者一般臨床症狀為急性腸胃炎，會有噁心、嘔吐、腹痛、嚴重腹瀉、高燒不退等症狀產生，且糞便中常夾雜著黏液和血絲，會造成病人恐慌。王宿鴻說明，一般病情輕微者，發燒會在2、3天內退燒，腹瀉則會在1星期內逐漸改善。

但若是嬰兒、老年人或是有其他慢性疾病造成免疫低下者，則要小心症狀會比其他人來得嚴重，甚至會產生嚴重併發症如脫水、敗血症、休克、腸出血、壞死性腸炎等等。因而在此類病人若有腸胃炎表現時，絕對不可輕忽。

●沙門氏菌喜歡生活在室溫35℃左右 夏日食安風險增

王宿鴻強調，由於沙門氏菌常是因為吃到受到汙染的食物而感染，因此在食物的選擇跟調理上需要特別注意。最常受到細菌汙染的食物，例如：生雞蛋、奶製品、肉製品等。因此在選擇的時候需要注意食物要完全煮熟、牛奶和奶製品需經過滅菌過程。

在調理食物的時候，生食和熟食需要分開、使用安全的飲用水或自來水處理食物、蔬果類需清洗乾淨。

另外若吃不完的食物一定要用保鮮膜包裹放入冰箱，再次食用前再加熱煮熟。台灣的夏天尤其炎熱和潮濕，沙門氏菌又最喜歡生活在室溫35℃左右的環境，因此食物若放在室溫太久會大大增加受到汙染的風險。

●高危險族群症狀持續、高燒不退 應儘速就以免併發症

王宿鴻指出，一般症狀較輕微者，感染時可以使用支持性療法即可，可多補充電解質水分，但需注意不能太甜，因為糖分在生病的腸道中會增加水瀉的嚴重程度。市售的運動飲料常糖分太高，因此建議可以加入白開水稀釋飲用。

王宿鴻也提醒，乳糖和纖維類食物在腸道出狀況時吸收能力也不佳，因此乳製品食物跟蔬菜水果類的在這段時間也要少食用。

在腸胃發炎時可以吃白稀飯、白飯、白麵條、白土司等食物，若肚子不痛不會吐的話，也不建議讓腸子空腹太久的時間。但假若是高危險族群，如：嬰兒、老人、免疫力不全者，亦或是症狀持續、高燒不退、連喝水也沒有辦法的話，就應儘速就醫避免更嚴重的併發症產生。