許多人都有家門口被外來車擋住的經驗，也曾有人氣得在車門或鑰匙孔灌三秒膠、排氣管塞抹布、雨刷打雞蛋等報復方式，但如果這樣做不僅問題沒解決，還可能給自己添麻煩。就有一名女網友發文表示，一部機車停在門口，害她的車出不去、來不及上班，於是用了一招給車主教訓後，喜孜孜的發文：「讓你停個夠」，此文引發網友熱烈討論，沒想到不少人驚呼：「妳犯強制罪了」

署名「HuiHui Chung」的網友在「爆怨公社」發文抱怨，她家門口前被一台機車這停了一個多小時，問了左鄰右舍大喊車主是誰，但都找不到車主，害她的車出不去，又趕著要上班，只好借了媽媽的車子。

女PO文在檔門口的機車鑰匙孔「噴三秒膠」，網驚喊：「你犯罪了」。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在文中寫下：「這麼愛停的話，讓您停個夠！這位車主您車頭上鎖，我擔心您的車被偷，幫您好心的鎖上後輪鎖，家裡剛好有三秒膠，我灌進車輪鎖，幫您把車保護好避免被偷，不用謝我」、「很高興您的車停在我家，讓我有這個榮幸幫您做防盜措施保管車子，誰叫您要擋住別人家大門！」。

沒想到，原PO如此言論意外地引發網友們討論「妳知道這樣會有刑責嗎？偷偷做就算了，還公開罪行是頭去撞到嗎？」、「還開心把經過分享出來沾沾自喜，讓其他網友都傻眼了」、「犯罪事實公佈于眾？真有種！」、「有些事私下做就好了，非要高調行事還公開留下犯罪證據來自打臉，妳這智商？」。