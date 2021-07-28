本土劇女星侯怡君與蕭大陸今年5月才公開結婚喜訊，未料近日卻爆出電視台監製小三介入婚姻，連蕭大陸的鋼琴老師舊愛張金鳳也在此時PO文，直指侯怡君是現世報，令極力捍衛婚姻的侯怡君心力交瘁，一時情緒激動抱著經紀人痛哭。近日張金鳳更登上談話性節目，親自說明當年與蕭大陸戀情是如何遭侯怡君介入而破局，身為正宮女友的她，甚至還被侯怡君在電話中嗆聲：「因為妳自己不知廉恥，所以我要來告訴妳。」辛辣內容連主持人鄭弘儀也驚呆。

張金鳳昨（27日）親上節目《新聞挖挖哇》，一一細數當初與蕭大陸的感情是如何遭侯怡君介入。她說與蕭大陸交往9年來，去哪裡蕭大陸都會帶著她，自己有空也會陪蕭大陸拍戲，所以只要認識蕭大陸的人，都認識她，也都知道她是蕭大陸的未婚妻。

直到蕭大陸2000年拍電視劇《九龍傳說》，一切都變得不對了，蕭大陸開始不讓她去現場探班，還在蕭大陸車上發現女性抽的涼菸、還有一張蕭大陸與侯怡君穿著戲服親密擁抱的照片，而且這兩人在戲中根本不是演情侶，令她直覺這兩人有問題。

慢慢地，張金鳳與蕭大陸之間就經常為了侯怡君的事情爭吵，有一次她更接到侯怡君打來電話，對她嗆聲「這個女主人隨時都能換人！為什麼賴著不走，人家不愛妳了」，張金鳳不甘示弱地表示，就算是這樣，也要男友親自跟他說，但侯怡君卻表示：「因為妳自己不知廉恥，所以我要來告訴妳。」

張金鳳更爆料，侯怡君曾向蕭大陸表示，願意當個沒有聲音的女人，等到《九龍傳說》拍完，與蕭大陸再各自回到自己男女朋友身邊，兩人甚至說好，若張金鳳不甘心向媒體爆料，也會死咬是張金鳳精神有問題，才會疑心侯怡君是小三。

張金鳳還提到，她這次在臉書發文沒多久，立刻接到侯怡君電話，讓她當下心想完蛋了，透露侯怡君打電話給她，是要叫她別高興太早，「因為妳也是小三！」因為張金鳳以前跟蕭大陸認識時，蕭大陸並未離婚，令張金鳳傻眼不敢置信，認為侯怡君應該把重點放在如何解決婚姻問題，怎麼會反而是調查她幾年幾月認識蕭大陸？